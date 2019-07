Condividi | Red 15:37 Dopo il successo oristanese, ora tocca alla Riviera del corallo. Oltre trenta le squadre che hanno partecipato alla seconda tappa: grande attesa per il torneo nazionale di beach volley in programma al Lido San Giovanni. Prevista una caccia al tesoro a tema Trono di spade Beach Tour: Torregrande chiama Alghero



ALGHERO - Conclusa la seconda tappa del SummerBeachTour ad Oristano, nella splendida spiaggia di Torregrande, organizzata dalla Uisp, in collaborazione con la Polisportiva Sottorete. Sono state due giornate di vero sport, in una spiaggia accogliente dove gli atleti in gara (trentuno le squadre in lizza) non si sono risparmiati neanche sotto il caldo torrido del fine settimana. Il torneo è stato molto combattuto e ad avere la meglio nella categoria maschile è stato il duo Daniele Pinna ed Alberto Loddo, mentre per la categoria femminile la coppia Valentina Melis-Claudia Nonnis, che ha vinto per forfait delle avversarie.



Entrambe hanno guadagnato dei punti preziosi per cercare di raggiungere gli altri competitore, per il premio finale del valore mille euro. Nella classifica provvisoria maschile, a quota 40 punti ci sono Loris Bodini ed Antonio Nettuno seguiti, con 25punti, dai vincitori della tappa di Oristano Loddo e Pinna. Nella classifica provvisoria femminile, tre atlete a pari punti (35): Ilaria Marras, Valeria Gagliardi e Stella Demontis.



Ora si vola verso Alghero, per il main event da sabato 27 luglio a giovedì 15 agosto. Nei primi due giorni, si svolgerà il torneo nazionale di beach volley Fipav organizzato dalla Sottorete, in collaborazione con Manofuori Beach village: sabato le fasi preliminari e domenica semifinali e finali. Ad accompagnare la competizione, una caccia al tesoro a tema "Game of Thrones" organizzata dall'associazione culturale Tempore ludens, dove tutti gli appassionati della serie e degli enigmi si potranno sfidare in un'avventura entusiasmante.