I Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania hanno arrestato un 58enne incensurato tempiese, per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Coltivazione marijuana: 58enne in manette



TEMPIO PAUSANIA - I Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania hanno arrestato un 58enne incensurato tempiese, per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, da tempo impegnati nel controllo delle zone rurali e nella ricerca di coltivazioni illegali, hanno colto l’uomo mentre innaffiava trentuno piante di “cannabis sativa” messe a dimora nel terreno di sua proprietà, nascoste tra altre piante di ortaggi.



La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di trovare e sequestrare anche 64grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere immessa sul mercato degli stupefacenti. La sostanza stupefacente sequestrata militari, se messa sull'illecito mercato, avrebbe fruttato all’arrestato un guadagno di oltre 2mila euro.



