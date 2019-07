Condividi | Red 15:32 Domani sera, a “Carloforte l’Isola dei libri”, la rassegna letteraria organizzata dall’associazione culturale Saphyrina, prosegue con un incontro con il docente universitario, scrittore e già deputato al Parlamento italiano, nell’appuntamento in programma in Via Magenta dove, in dialogo con Giovanna Vitiello, parlerà del suo ultimo libro “Giovanna. La regina ribelle”, uscito quest’anno per Arkadia editore Libri: Pietro Maurandi a Carloforte



CARLOFORTE – Domani, martedì 30 luglio, a “Carloforte l’Isola dei libri”, la rassegna letteraria organizzata dall’associazione culturale Saphyrina, organizzata con il contributo del Comune di Carloforte, dell'Ordine degli psicologi della Sardegna e di alcuni partner privati, prosegue con un incontro con Pietro Maurandi. Docente universitario, scrittore e già deputato al Parlamento italiano, nell’appuntamento in programma alle 20.30, in Via Magenta, Maurandi, in dialogo con Giovanna Vitiello, parlerà del suo ultimo libro “Giovanna. La regina ribelle”, uscito quest’anno per Arkadia editore.



Giovanna di Castiglia, ricordata come “Giovanna la pazza”, è una donna ricca di contrasti. Tutti i protagonisti sono attratti da questa figura femminile così particolare. Ma chi era in realtà la figlia di Ferdinando d’Aragona ed Isabella di Castiglia, sposa di Filippo d’Asburgo e madre di Carlo V?



Pietro Maurandi ha insegnato Storia del pensiero economico nelle Università di Cagliari e Sassari, per dedicarsi poi alla politica. E’ autore de “La ribellione e la rivoluzione, Hombres y dinero”, ambientato nella Cagliari del Seicento, “Isole” e “Falsi e bugiardi”.



