Vicenda particolare quella rinvenuta dagli uomini dell'Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci: tra le dune dietro la spiaggia Rena Bianca e hanno trovato un muretto costituito da bottiglie di plastica piene di sabbia Golfo Aranci: muretto di bottiglie in spiaggia



GOLFO ARANCI - Vicenda particolare quella rinvenuta dagli uomini dell’Ufficio Circondariale marittimo di Golfo Aranci a Rena Bianca, dopo la segnalazione dell’associazione Med Sea. Gli uomini in divisa bianca al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa, si sono recati tra le dune dietro la spiaggia Rena Bianca e hanno trovato un muretto costituito da bottiglie di plastica piene di sabbia. I militari hanno provveduto ad acquisire informazioni nei locali concessionari, ma nessuno è riuscito a fornire spiegazioni o a riferire elementi utili a chiarire la particolare costruzione.



L’ipotesi più plausibile è che qualcuno possa aver pensato di realizzare un giaciglio per qualche ora di riposo. Comunque, la realizzazione della particolare opera deve essere costata diverse ore di lavoro, perché sono state contate 225 bottiglie riempite di sabbia. La Guardia costiera ha posto sotto sequestro la singolare costruzione e sta continuando ad acquisire elementi per risalire ai responsabili. Successivamente, l’Ufficio Circondariale provvederà, tramite gli Enti competenti, a chiedere lo smaltimento delle bottiglie di plastica rilasciando nell’area circostante la sabbia contenuta negli involucri.



