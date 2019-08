Condividi | Red 13:08 «In un periodo estivo non troppo facile per l’ambiente nell’Isola, finalmente una buona notizia: in Sardegna esistono territori dell’interno che esercitano buone pratiche sfiorando il 90percento nella raccolta differenziata, come i Comuni della Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai», dichiara l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Lampis punta sulla differenziata



TONARA - «In un periodo estivo non troppo facile per l’ambiente nell’Isola, finalmente una buona notizia: in Sardegna esistono territori dell’interno che esercitano buone pratiche sfiorando il 90percento nella raccolta differenziata, come i Comuni della Comunità montana Gennargentu-Mandrolisai». Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, ieri mattina (mercoledì), commentando, durante una conferenza stampa, il primo posto dell’ente territoriale isolano nella sezione “Cento di questi Consorzi” per la raccolta differenziata, nella sesta edizione di “EcoForum” sull’economia circolare, evento annuale organizzato da Legambiente, dove vengono premiate le eccellenze italiane in materia di raccolta differenziata e buone prassi.



La Comunità montana comprende undici Comuni, per un totale di circa 15mila abitanti: nel Gennargentu, Aritzo, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Teti e Tonara; nel Mandrolisai, Atzara, Meana Sardo, Ortueri e Sorgono. Nel 2015, la raccolta nel territorio si era fermata al 61,51percento, i dati del 2018 testimoniano una crescita fino all'86,46percento: «Entro il 2020, la Sardegna deve raggiungere il 70percento nella raccolta differenziata, attualmente la media è del 65percento - ha aggiunto Lampis – Questi Comuni virtuosi hanno anticipato i tempi, facendo capire ai propri cittadini che più si differenzia più si risparmia. Ma dobbiamo fare meglio, e la Regione vuole fare la sua parte, dove ci sono ancora difficoltà, come, per esempio, nelle zone costiere durante il periodo estivo. Inoltre, puntiamo a chiudere il ciclo del rifiuto all’interno dell’Isola ed in discarica deve arrivare la minore quantità possibile di rifiuti».



Da parte dei sindaci della Comunità montana (erano presenti i primi cittadini di Aritzo, Atzara, Belvì, Desulo, Gadoni e Meana Sardo, con Marcello Rosetti, direttore generale di Formula ambiente, consorzio che si occupa della raccolta differenziata porta a porta nel territorio) è stata espressa piena collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna «per raggiungere ancora migliori risultati, offrendo la nostra esperienza anche per un’ipotesi di progetto pilota da sperimentare in quelle zone dove ancora esistono difficoltà». «La vera sfida sulle tematiche ambientali si svolge nella fase di formazione delle giovani generazioni, quindi Istituzioni e scuola devono svolgere al meglio il proprio compito», ha concluso l’assessore regionale.



Nella foto: un momento dell'incontro