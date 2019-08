Condividi | Luca Pizzuto 8:21 L'opinione di Luca Pizzuto Riformatori senza ritegno né vergogna



Legge del contrappasso in salsa sarda. Ricordate la campagna incredibile fatta dai Riformatori per l'abolizione delle Province in Sardegna, ricordate i loro festeggiamenti per la vittoria del referendum abrogativo? Beh dimenticatevi tutto. Oggi il Coordinatore regionale dei Riformatori Sardi è stato nominato, udite udite, amministratore straordinario della Provincia di Sassari.



Cari Riformatori distruggendo le province avete la responsabilità della precarizzazione di migliaia di lavoratori sardi, avete impoverito e distrutto servizi fondamentali per le periferie e avete distrutto organismi di governo democraticamente eletti. Ora, in totale incoerenza, collocate il vostro massimo responsabile regionale alla guida di una di queste, in un incarico che immaginiamo non sarò gratuito. Quanto avvenuto è per noi l'apoteosi dell'ipocrisia e dell'opportunismo politico.



La politica è una cosa seria, quello che avete avuto il coraggio di fare no. Appare ormai chiaro che la logica che tiene insieme la maggioranza di governo è meramente spartitoria e incentrata sulla divisione degli incarichi. Mentre in Sardegna riesplodono vertenze e problemi assistiamo sgomenti al peggiore "mercato delle vacche". Abbiate il coraggio di ripristinare le 8 province, dando servizi, funzioni e risorse per consentire ai sardi di autogovernarsi.



*Segretario regionale di ART 1 Commenti