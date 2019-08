Condividi | Red 18:06 Interventi in tutti i quartieri per le disinfestazioni: da lunedì è ripresa la programmazione delle operazioni che sta coprendo alternativamente Centro storico e gli altri quartieri di Alghero Disinfestazioni: operai al lavoro



ALGHERO - Interventi in tutti i quartieri per le disinfestazioni: da lunedì è ripresa la programmazione delle operazioni che sta coprendo alternativamente Centro storico e gli altri quartieri di Alghero. Diverse le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini relativamente sulla presenza di blatte, scarafaggi ed altri insetti sia nelle aree pubbliche, nelle abitazioni. Segnalazioni alle quali il sindaco Mario Conoci ha chiesto una pronta risposta ed alle quali si sta dando corso con un alto numero dei interventi da parte della Multiss.



Tuttavia, nonostante la gran mole di operazioni predisposte dall'assessore comunale all'Ecologia Andrea Montis, sia lungo le superfici esterne (strade, piazze e marciapiedi), sia nei pozzetti fognari e nelle caditoie lungo le strade cittadine, resta ancora da migliorare il riscontro sulle segnalazioni pervenute, in particolare all'interno dei palazzi e delle singole abitazioni. «Ciò accade – spiegano dagli uffici comunali - perché le infestazioni di insetti interessano anche superfici interne o esterne e condotte fognarie di pertinenza dei condomini o dei singoli appartamenti, su cui gli stessi operatori della Multiss non possono intervenire».



Per questo motivo, gli uffici comunali invitano i cittadini a mantenere ripulite da erbacce e materiale vario le pertinenze dei propri condomini ed abitazioni (cortili, giardini, sottoscala, soffitte, ecc.) e verificare le condotte fognarie di pertinenza dei fabbricati, per individuare la eventuale presenza di colonie di insetti e procedere alla disinfestazione tramite ditta specializzata. Inoltre, i proprietari di giardini o pertinenze prospicienti le pubbliche vie, per consentire alla Multiss l'effettuazione di interventi più efficaci lungo i marciapiedi, vengono invitati a provvedere alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili, che si protendono oltre il confine pregiudicando la pulizia, il decoro e la viabilità.