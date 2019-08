Condividi | Red 22:06 Dalla Lilt, una donazione per l´Urologia dell´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. La sezione sassarese dell´associazione ha consegnato due poltrone per la riabilitazione post chirurgica Donazione Lilt: poltrone per l´Aou



SASSARI - Due poltrone post operatorie per l'unità operativa complessa di Urologia dell'Aou di Sassari, che saranno utilizzate per i trattamenti ambulatoriali di riabilitazione successivi agli interventi di chirurgia. Sono state donate dalla locale sezione della Lega italiana lotta ai tumori che, questa mattina (venerdì), con il presidente Marco Bisail, ha incontrato il direttore della struttura di Viale San Pietro Massimo Madonia.



Una poltrona è stata posizionata nella stanza di degenza a disposizione dei pazienti che sono stati sottoposti a interventi chirurgici, l'altra in Urodinamica per i pazienti con problematiche neurologiche. «Il nostro ringraziamento va alla Lilt – ha detto Madonia – che ha acquistato e donato questi arredi sanitari, che potranno dare maggior comfort ai nostri pazienti durante la riabilitazione. La sinergia tra pubblico e privato è utile e ben venga l'apporto di associazioni e cittadini quando si presentano delle necessità nelle attività di tutti i giorni».



Significativo quindi il contributo offerto dalla Lilt per l'unità operativa dell'Azienda ospedaliero universitaria sassarese. «Come Lilt – ha spiegato Bisail – ci proponiamo di supportare il Servizio sanitario, da una parte attraverso la promozione di iniziative di prevenzione, dall'altra proprio con interventi volti a migliorare l'assistenza e la qualità di vita dei pazienti oncologici in diversi reparti». Alla consegna delle due poltrone, erano presenti anche il direttore della struttura Affari generali Antonio Solinas e l'economo della Lilt sezione di Sassari Giovanni Scano.



Nella foto: Antonio Solinas, Massimo Madonia e Marco Bisail Commenti SASSARI - Due poltrone post operatorie per l'unità operativa complessa di Urologia dell'Aou di Sassari, che saranno utilizzate per i trattamenti ambulatoriali di riabilitazione successivi agli interventi di chirurgia. Sono state donate dalla locale sezione della Lega italiana lotta ai tumori che, questa mattina (venerdì), con il presidente Marco Bisail, ha incontrato il direttore della struttura di Viale San Pietro Massimo Madonia.Una poltrona è stata posizionata nella stanza di degenza a disposizione dei pazienti che sono stati sottoposti a interventi chirurgici, l'altra in Urodinamica per i pazienti con problematiche neurologiche. «Il nostro ringraziamento va alla Lilt – ha detto Madonia – che ha acquistato e donato questi arredi sanitari, che potranno dare maggior comfort ai nostri pazienti durante la riabilitazione. La sinergia tra pubblico e privato è utile e ben venga l'apporto di associazioni e cittadini quando si presentano delle necessità nelle attività di tutti i giorni».Significativo quindi il contributo offerto dalla Lilt per l'unità operativa dell'Azienda ospedaliero universitaria sassarese. «Come Lilt – ha spiegato Bisail – ci proponiamo di supportare il Servizio sanitario, da una parte attraverso la promozione di iniziative di prevenzione, dall'altra proprio con interventi volti a migliorare l'assistenza e la qualità di vita dei pazienti oncologici in diversi reparti». Alla consegna delle due poltrone, erano presenti anche il direttore della struttura Affari generali Antonio Solinas e l'economo della Lilt sezione di Sassari Giovanni Scano.Nella foto: Antonio Solinas, Massimo Madonia e Marco Bisail