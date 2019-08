Condividi | Red 22:29 I Vigili del fuoco del Comando di Via Napoli stanno intervenendo per arginare e spegnere un rogo che si è sviluppato oltre le 21.15 lungo la Alghero-Villanova Monteleone Incendio a Scala Piccada



ALGHERO – Il fuoco non da tregua all'Isola. E stavolta è il territorio algherese ha patire la solita “estate calda” degli incendi.



Attorno alle 21.15, un rogo si è sviluppato lungo la strada Alghero-Villanova Monteleone, nella salita di Scala Piccada. I Vigili del fuoco del Comando di Via Napoli stanno intervenendo per arginare e spegnere le fiamme.



