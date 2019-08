Condividi | Red 15:09 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una società del capoluogo regionale Cagliaritano evade 2,6milioni di euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una società del capoluogo regionale. A conclusione delle indagini, è stato accertato un articolato sistema di evasione, realizzato tra imprese connesse tra loro, appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale.



Lo schema fraudolento veniva realizzato ricorrendo ad operazioni simulate di cessioni di beni tra le società, usate per mascherare una complessa vendita di un intero ramo d’azienda. Attraverso queste operazioni, i responsabili delle aziende hanno celato omesse dichiarazioni di operazioni imponibili, indebite detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto ed omessi versamenti dell’imposta di registro, riuscendo così a fruire, indebitamente, di vantaggi fiscali.



Il controllo fiscale eseguito ha consentito di appurare che l'impresa ispezionata ha occultato una base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle società per 515.460euro, ha omesso di versare l'Iva per complessivi 893.400,39euro e, inoltre, ha indebitamente detratto l'imposta sul valore aggiunto, dovuta alla contabilizzazione delle fatture relative alle operazioni commerciali simulate per complessivi 452.784,94euro, non provvedendo a versare le ritenute fiscali previste per complessivi 807.206,73euro. Le risultanze dell'indagine sono ora rimesse al vaglio dell'Agenzia delle entrate.