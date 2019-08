Condividi | Red 23:26 «Bisogna garantire maggiore presenza delle Forze dell´ordine – dichiara il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco, che sottolinea – episodi preoccupanti, le guardie giurate non bastano» «Allarme sicurezza al Santissima Trinità»



CAGLIARI - «Al Santissima Trinità c’è un problema sicurezza, che va risolto». Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco lancia l’allarme sulla situazione dell’ospedale cagliaritano, dove da troppo tempo pazienti e dipendenti non si sentono al sicuro: «E’ un problema che riguarda non solo l’interno, ma anche l’esterno della struttura, e gli abitanti del quartiere sono sempre più preoccupati – denuncia Tocco – Stiamo parlando di un ospedale dove ci sono alcuni reparti particolarmente a rischio, e per il quale sarebbe necessario un presidio maggiore da parte delle Forze dell’ordine, che fanno già tanto per garantire la sicurezza nelle strade della città, ma avrebbero bisogno di maggiore sostegno».



E le guardie giurate non bastano. «La presenza di un presidio della Polizia, come in passato, rappresenterebbe senz’altro un deterrente, bisogna fare qualcosa in più per garantire maggiore sicurezza. Parlerò della questione col sindaco e con tutti i colleghi – insiste il presidente della massima assise cittadina - per portare in Aula questo argomento che merita la massima attenzione».



La questione, tra l’altro, andrebbe allargata a tutti i presidi ospedalieri del capoluogo: «Ricevo quotidianamente le lamentele sia dei pazienti che dei dipendenti, è evidente che c’è qualcosa non va, è fondamentale porre rimedio prima che sia troppo tardi», conclude Edoardo Tocco. Commenti CAGLIARI - «Al Santissima Trinità c’è un problema sicurezza, che va risolto». Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco lancia l’allarme sulla situazione dell’ospedale cagliaritano, dove da troppo tempo pazienti e dipendenti non si sentono al sicuro: «E’ un problema che riguarda non solo l’interno, ma anche l’esterno della struttura, e gli abitanti del quartiere sono sempre più preoccupati – denuncia Tocco – Stiamo parlando di un ospedale dove ci sono alcuni reparti particolarmente a rischio, e per il quale sarebbe necessario un presidio maggiore da parte delle Forze dell’ordine, che fanno già tanto per garantire la sicurezza nelle strade della città, ma avrebbero bisogno di maggiore sostegno».E le guardie giurate non bastano. «La presenza di un presidio della Polizia, come in passato, rappresenterebbe senz’altro un deterrente, bisogna fare qualcosa in più per garantire maggiore sicurezza. Parlerò della questione col sindaco e con tutti i colleghi – insiste il presidente della massima assise cittadina - per portare in Aula questo argomento che merita la massima attenzione».La questione, tra l’altro, andrebbe allargata a tutti i presidi ospedalieri del capoluogo: «Ricevo quotidianamente le lamentele sia dei pazienti che dei dipendenti, è evidente che c’è qualcosa non va, è fondamentale porre rimedio prima che sia troppo tardi», conclude Edoardo Tocco.