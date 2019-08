Condividi | Red 22:44 Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais assicura il pieno sostegno della massima assise isolana ai sindaci del territorio che, manifestando il loro dissenso, si sono resi protagonisti di un´iniziativa di grande valenza politica ed amministrativa Sassari-Olbia: «pieno sostegno ai sindaci»



SASSARI - «La strada Sassari–Olbia deve essere completata in tempi brevi. L'infrastruttura è fondamentale per lo sviluppo del territorio del nord Sardegna, le cui legittime aspettative non possono più essere disattese». Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais assicura il pieno sostegno della massima assise isolana ai sindaci del territorio che, manifestando il loro dissenso, si sono resi protagonisti di un'iniziativa di grande valenza politica e amministrativa.



«Il Consiglio e la Giunta regionale – scrive Pais - procederanno uniti su questo tema importante che deve essere portato avanti con spirito di concertazione e di servizio. Ormai, i tempi sono maturi per la nomina di un commissario straordinario, che ponga all'attenzione del Governo l'assoluta necessità di procedere in tempi ragionevoli all'ultimazione dei lavori della strada Sassari–Olbia».



«Le ragioni di tale urgenza - aggiunge il presidente - risiedono nella necessità di colmare quel deficit infrastrutturale che troppo a lungo ha costituito un freno per lo sviluppo economico sociale e turistico della Regione Sardegna. L'ultimazione di tale opera, infatti, favorirà la massima mobilità interna e di collegamento con i principali aeroporti di Alghero, Olbia e Cagliari e con i porti di Porto Torres, Cagliari, Olbia, Palau e Santa Teresa. Un salto di qualità per la nostra Sardegna».