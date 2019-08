Condividi | Red 12:16 Domani sera, la sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in Via San Salvatore da Horta 2, ospiterà l´incontro dal titolo “Economia e cultura per una nuova agenda regionale dell´innovazione” Economia e cultura a Cagliari



CAGLIARI – Domani, venerdì 6 settembre, alle 17, la sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in Via San Salvatore da Horta 2, a Cagliari, ospiterà l'incontro dal titolo “Economia e cultura per una nuova agenda regionale dell'innovazione”. Interverranno Franco Bianchini (docente di Politiche culturali e cultural planning dell'Università di Hull, in Gran Bretagna), Luigi Fassi (direttore del Museo Man di Nuoro), Fabrizio Montanari (professore di Management culturale dell'Università di Modena), Francesco Licheri (ingegnere urbanista), Antonello Cabras (presidente della Fondazione di Sardegna), Maria Antonietta Mongiu (presidente del Comitato scientifico per l'inserimento del principio di insularità in Costituzione) e Carlo Mannoni (Fondazione di Sardegna).



Concluderà la serata l'assessore regionale alla Cultura Andrea Biancareddu. La giornata di studi è promossa dalla Fondazione Giacomo Brodolini e dalla Primaidea. L'ingresso è libero.



Nella foto: l'assessore regionale Andrea Biancareddu Commenti CAGLIARI – Domani, venerdì 6 settembre, alle 17, la sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in Via San Salvatore da Horta 2, a Cagliari, ospiterà l'incontro dal titolo “Economia e cultura per una nuova agenda regionale dell'innovazione”. Interverranno Franco Bianchini (docente di Politiche culturali e cultural planning dell'Università di Hull, in Gran Bretagna), Luigi Fassi (direttore del Museo Man di Nuoro), Fabrizio Montanari (professore di Management culturale dell'Università di Modena), Francesco Licheri (ingegnere urbanista), Antonello Cabras (presidente della Fondazione di Sardegna), Maria Antonietta Mongiu (presidente del Comitato scientifico per l'inserimento del principio di insularità in Costituzione) e Carlo Mannoni (Fondazione di Sardegna).Concluderà la serata l'assessore regionale alla Cultura Andrea Biancareddu. La giornata di studi è promossa dalla Fondazione Giacomo Brodolini e dalla Primaidea. L'ingresso è libero.Nella foto: l'assessore regionale Andrea Biancareddu