Educazione ambientale al Tramariglio

ALGHERO - Non portate a casa la sabbia, perché si rendono più povere le spiagge. Non abbandonate in mare bottigliette, sacchetti e cannucce in plastica, se potete non usatele, che poi nel tempo si ritrovano nel pesce che si porta a tavola. Si è fatta tanta educazione ambientale, ma in modo giocoso ed accattivante, nella spiaggia di Tramariglio, ad Alghero.



Destinatari i quaranta bambini del centro estivo Soleridens (gestito dall'associazione Ingioco), coinvolti dal Centro di educazione ambientale del Parco di Porto Conte e capofila del progetto regionale “Effetto Farfalla”. In spiaggia, gli educatori ambientali, sono cento in tutta la Sardegna, hanno coinvolto attivamente i bambini.



Contemporaneamente, sono stati informati e sensibilizzati turisti e cittadini sui danni dell'asportazione di sabbia e dell'abbandono della plastica e di altri rifiuti nell'ambiente costiero. Una vera e propria piaga sociale ed ambientale per le coste della Sardegna. In spiaggia si sono utilizzati i batiscopi per l'osservazione dei fondali marini ed organizzate tante altre attività di studio e ricerca sull'ecosistema della spiaggia. Iniziative per i bambini e per i grandi, gli aperitivi serali organizzati con ricercatori delle Università dove si affrontano i problemi e le criticità più rilevanti per l'ecosistema costiero della Sardegna.