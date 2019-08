Condividi | Red 10:16 Durante la settimana di ferragosto, al Civico Teatro “Gavino Ballero” andrà in scena “Acciaio”, spettacolo di teatrodanza firmato della compagnia “Senzaconfinidipelle” presentato nell’ambito del progetto “TxT, teatro per tutti”, a cura della Compagnia Teatro d’Inverno Il Teatrodanza sul palco di Alghero



ALGHERO - Martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto, al Civico Teatro “Gavino Ballero” di Alghero andrà in scena “Acciaio”, spettacolo di teatrodanza firmato della compagnia “Senzaconfinidipelle” presentato nell’ambito del progetto “TxT, teatro per tutti”, a cura della Compagnia Teatro d’Inverno. Acciaio è una struttura drammaturgica nata da diversi ambienti coreografici.



Una sequenza ininterrotta di quadri, che fluiscono uno nell’altro con un ritmo incessante di musica, che porta lo spettatore dentro sogni e distopie della realtà. I danzatori Dario La Stella e Valentina Solinas interpretano la cacofonia di linguaggi nei quali l'uomo è immerso e che schiaccia le esistenze umane, rendendo le persone prigioniere dei loro stessi movimenti, dai quali vorrebbero liberarsi.



Lo spettacolo nasce da una lunga ricerca elaborata in due anni di residenze artistiche in Italia tra cui “Ricerca X” (2017, Lavanderia a vapore di Collegno-Fondazione Piemonte dal Vivo, Torino), “Cavallerizza reale” (2017, Torino), “Bract” (2018, Breve residenza artistica di comunità e territorio, Arona), “S'ala- Spazio per artist*” (2018, Sassari), Museo Archeologico nazionale “G.Sanna” (2018, Sassari), “Festival Pop-Ottobre in poesia” (2018, Sassari). Dal 2003, Senza confini di pelle opera nel campo delle arti performative in ambito nazionale ed internazionale (Stati Uniti, Cuba, Brasile, Francia, Polonia, Germania e Belgio), con produzione di spettacoli, progetti di formazione, realizzazione di eventi e mostre.



Tra il 2011 ed il 2012, rappresenta i suoi spettacoli a New York city e San Paolo e realizza un workshop alla University of Washington, a Seattle. Nel 2013, la compagnia viene selezionata nell'ambito del progetto europeo “Metamorphoses”, con lo spettacolo “Add up space&power”, realizzando repliche a Poznan, Parigi e Bruxelles. Dal 2018, la compagnia si è trasferita da Torino a Sassari, intessendo relazioni e progetti con le realtà istituzionali, artistiche e culturali del territorio. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al Teatro d’Inverno, ai numeri 377/0916300 o 388/5721808. L’ingresso è di 10euro (posti limitati) ed include un bonus per una visita guidata del teatro. Gli spettacoli avranno inizio alle 22.



Nella foto: Pierre Wachholder Commenti ALGHERO - Martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto, al Civico Teatro “Gavino Ballero” di Alghero andrà in scena “Acciaio”, spettacolo di teatrodanza firmato della compagnia “Senzaconfinidipelle” presentato nell’ambito del progetto “TxT, teatro per tutti”, a cura della Compagnia Teatro d’Inverno. Acciaio è una struttura drammaturgica nata da diversi ambienti coreografici.Una sequenza ininterrotta di quadri, che fluiscono uno nell’altro con un ritmo incessante di musica, che porta lo spettatore dentro sogni e distopie della realtà. I danzatori Dario La Stella e Valentina Solinas interpretano la cacofonia di linguaggi nei quali l'uomo è immerso e che schiaccia le esistenze umane, rendendo le persone prigioniere dei loro stessi movimenti, dai quali vorrebbero liberarsi.Lo spettacolo nasce da una lunga ricerca elaborata in due anni di residenze artistiche in Italia tra cui “Ricerca X” (2017, Lavanderia a vapore di Collegno-Fondazione Piemonte dal Vivo, Torino), “Cavallerizza reale” (2017, Torino), “Bract” (2018, Breve residenza artistica di comunità e territorio, Arona), “S'ala- Spazio per artist*” (2018, Sassari), Museo Archeologico nazionale “G.Sanna” (2018, Sassari), “Festival Pop-Ottobre in poesia” (2018, Sassari). Dal 2003, Senza confini di pelle opera nel campo delle arti performative in ambito nazionale ed internazionale (Stati Uniti, Cuba, Brasile, Francia, Polonia, Germania e Belgio), con produzione di spettacoli, progetti di formazione, realizzazione di eventi e mostre.Tra il 2011 ed il 2012, rappresenta i suoi spettacoli a New York city e San Paolo e realizza un workshop alla University of Washington, a Seattle. Nel 2013, la compagnia viene selezionata nell'ambito del progetto europeo “Metamorphoses”, con lo spettacolo “Add up space&power”, realizzando repliche a Poznan, Parigi e Bruxelles. Dal 2018, la compagnia si è trasferita da Torino a Sassari, intessendo relazioni e progetti con le realtà istituzionali, artistiche e culturali del territorio. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al Teatro d’Inverno, ai numeri 377/0916300 o 388/5721808. L’ingresso è di 10euro (posti limitati) ed include un bonus per una visita guidata del teatro. Gli spettacoli avranno inizio alle 22.Nella foto: Pierre Wachholder