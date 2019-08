video Condividi | A.S. 15:58 Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, presente oggi in occasione del sopralluogo sulle rotaie ad Olmedo insieme all'assessore Giorgio Todde ed il direttore generale dell´Arst, Carlo Poledrini. Le interviste sul Quotidiano di Alghero «Riparte il treno, lavori difficili»

Pais e Poledrini (Arst) soddisfatti



ALGHERO - La tratta ferroviaria Alghero-Olmedo riapre in tempo per riportare a bordo del treno dell'Arst gli studenti (il primo viaggio è previsto intorno al 15 settembre) mentre per arrivare fino a Sassari bisognerà attendere almeno la fine del mese di ottobre. Ad un anno di distanza dallo stop imposto dalla direzione generale dell’ufficio speciale dei Trasporti (che fa capo al ministero delle Infrastrutture) per la mancanza delle condizioni di sicurezza e dei necessari interventi di manutenzione, sembrano dunque avviati a soluzione i disagi patiti da pendolari e viaggiatori.



Costretti per lunghi mesi a rinunciare forzatamente al collegamento su rotaia e trasportati sui bus sostitutivi messi a disposizione dall'azienda regionale dei trasporti che ha visto però, nel frattempo, dimezzate le presenze a bordo. La riapertura della strada ferrata è stata accolta con soddisfazione dal presidente del Consiglio regionale, Michele Pais.



Il Presidente ha partecipato al sopralluogo in stazione ad Olmedo e nel cantiere di Mamuntanas, insieme con l'assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, il sindaco e gli amministratori di Olmedo e Alghero, Toni Faedda e Mario Conoci, l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, ed i vertici dell'Arst guidati dal direttore generale, Carlo Poledrini. «La conclusione dei lavori e quindi l'imminente ripartenza del treno per Olmedo e Sassari sono una bella ed importante notizia - ha dichiarato Pais - ma il sogno resta l'allungamento del collegamento ferroviario fino all'aeroporto di Fertilia».