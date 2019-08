Condividi | Red 23:14 Domenica, in ogni spiaggia dove c’è uno stabilimento che aderisce al Sindacato italiano balneari, si terranno numerose iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica ed evidenziare il ruolo e la funzione della balneazione attrezzata italiana Anche la Sardegna alla Giornata dei balneari



ALGHERO - Anche la Sardegna aderisce alla seconda edizione della Giornata nazionale balneari italiani, in programma domenica 25 agosto. Per l’occasione, in ogni spiaggia dove c’è uno stabilimento che aderisce al Sindacato italiano balneari, si terranno numerose iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica ed evidenziare il ruolo e la funzione della balneazione attrezzata italiana.



«Sono lontani dall'essere risolti i problemi che affliggono il nostro lavoro - spiega il vicepresidente del Sib regionale Danilo Cacciuto - dalla precarietà amministrativa a seguito dell'errata applicazione, al nostre settore, della direttiva Bolkestein all'insostenibile pressione fiscale che non ha eguali nelle altre aziende turistiche (come l'aliquota Iva al 22percento). E ancora dall'aggravarsi del fenomeno erosivo non adeguatamente contrastato, che riduce la capacità produttiva delle nostre aziende alle complicazioni burocratiche, che impediscono di migliorare i servizi che forniamo».