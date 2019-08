Condividi | A.S. 19:00 Dopo il caldo e l´afa in Sardegna arriva il maltempo. Mercoledì 28 pioverà in tutta la regione con cumulati tra i 10 e i 15 millimetri e con eventuali rinforzi nel Medio Campidano e nell´Iglesiente Temporali e grandine: allerta nell´Isola



ALGHERO - E' rischio temporali sulla Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di "allerta gialla" per rischio idrogeologico a causa di piogge, temporali e grandinate a partire dalle 6 di mercoledì 28 agosto e sino alle 23.59 della stessa giornata. La criticità ordinaria è prevista in particolare sui bacini di Campidano, Iglesiente, Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu e Tirso.



Attese precipitazioni moderate e diffuse su tutta l'Isola, anche a carattere di rovescio o temporale sparso. «Sulla Sardegna occidentale - si legge nell'avviso - i cumulati potranno essere localmente elevati e saranno possibili temporali forti isolati con associate raffiche di vento e grandinate».



