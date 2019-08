Condividi | Red 8:23 Attesa nella borgata sassarese per Lo Zoo di 105, Maria Giovanna Cherchi, Giorgio Vanni ed i Tressardi. In programma tre giornate per tutti i gusti e per tutte l’età, tradizione, riti religiosi, musica, divertimento, risate e street food San Giovanni in festa: riti e musica



SASSARI - Ricco cartellone di appuntamenti per la festa patronale di San Giovanni 2019, organizzata dall’associazione culturale comitato festeggiamenti San Giovanni Battista. Si parte oggi (giovedì), in occasione della giornata del martirio di San Giovanni Battista con i riti religiosi: alle 18, la Santa messa animata dalla voce di Maria Giovanna Cherchi; alle 19, la processione per le vie della borgata. Alle 21, saliranno sul palco i B Brothers: i fratelli Bazzoni avranno il compito di aprire i festeggiamenti civili e di scaldare il pubblico con la loro voce. Alle 22, un nuovo interessante progetto musicale, con protagonisti Maria Giovanna Cherchi ed il Coro Black soul gospel choir di Cagliari. Una collaborazione già testata in tante occasioni ed eventi, e che oggi si concretizza in uno spettacolo che nasce dalla fusione di due generi musicali diversi, ma in sintonia: la musica sarda pop folk e la musica soul e gospel. Due ore di musica, dove i brani più famosi del gospel si intrecciano con il repertorio della Cherchi ed i brani della tradizione sarda si rivestono di tante voci. Una novità assoluta, almeno per il nord Sardegna, che vede fra l’altro anche il pubblico coinvolto, invitato a cantare e ballare.



Venerdì 30, una serata totalmente inedita dedicata maggiormente ai più giovani, con uno show di musica, luci, effetti e suoni. Uno spettacolo che vedrà alternarsi per cinque ore di musica non stop (inizio alle 21) alcuni dei migliori dj di Radio 105, oltre a dj resident. Alla consolle, si alterneranno Marco Comollo (105 Friends) ed i protagonisti dello spettacolo radiofonico più ascoltato ed irriverente: Lo Zoo di 105. I grandi protagonisti della serata saranno Pippo Palmieri, Dj Squalo e Marco Dona chiamati a far ballare e divertire la piazza che per l’occasione si trasformerà in una discoteca a cielo aperto. Durante la serata, grande spazio al “Cartoon night”, notte dei cartoni animati, con Giorgio Vanni la voce dei cartoni animati, l’interprete ed autore delle sigle dei cartoons in onda sulle reti Mediaset. Vanni è l’indimenticabile voce di sigle cult di cartoni animati quali “Pokémon”, “Dragon ball”, “Yu-gi-oh!”, “Detective Conan”, “Io credo in me”, “L’incredibile Hulk” e “Maledetti scarafaggi”. Un'ora abbondante di spensieratezza, uno show carico di energia, che riporterà tutti gli appassionati agli anni dell’infanzia (ma non solo) per cantare a squarciagola alcune delle sigle dei cartoni più indimenticabili di sempre.



Sabato 31, ultimo giorno di festa con l'estrazione della lotteria alle 21.30 (primo premio un buono viaggio del valore di mille euro) e con lo spettacolo comico dei Tressardi alle 22. I fratelli Umberto, Angelo e Gigi Graziano porteranno sul palco oltre due ore di musica e siparietti comici tra i quali i noti ed esilaranti sketch che tanto li hanno resi famosi. Tutte le serate sono a ingresso gratuito e sono a disposizione parcheggi gratuiti nelle vicinanze della festa. Sono previsti stand gastronomici e chioschi bibite gestiti dal Comitato, oltre agli stand espositivi nell'area dove si svolgerà la festa.