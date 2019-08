Condividi | Red 12:20 L´edizione numero tredici è in programma a Carloforte dal 10 al 15 settembre la prima parte del festival di musica per cinema diretto da Gianfranco Cabiddu. Tra gli ospiti di spicco, Neri Marcorè, Michele Riondino, Angela Fontana, Igort, Marco Danieli, Pivio e Aldo De Scalzi, Dall´11 al 14 ottobre, seconda tranche a Cagliari Creuza de Mà, tutto pronto a Carloforte



CARLOFORTE - Musica e cinema tornano ad abbracciarsi a Carloforte, sotto l'insegna di “Creuza de Mà”. Da martedì 10 a domenica 15 settembre, il paese sull'isola di San Pietro accoglierà la 13esima edizione del festival diretto dal regista Gianfranco Cabiddu, per l'organizzazione dell'associazione culturale Backstage: una delle rare manifestazioni (la prima in Italia) interamente dedicate al rapporto fra l'arte dei suoni e l'ottava Musa. Un terreno di indagine da esplorare attraverso proiezioni di film e documentari, masterclass, concerti, incontri con musicisti, registi, attori, ed altro ancora, secondo una collaudata formula. Una formula che il festival svilupperà ancora, dopo Carloforte, nella sua seconda parte, in programma, come è consuetudine, a Cagliari, da venerdì 11 a lunedì 14 ottobre.



Si comincia martedì 10, nel paese dove il festival è nato nel 2007 ed in cui affonda le sue radici. Tra gli ospiti più attesi, gli attori Angela Fontana e Michele Riondino (qui anche nelle vesti di musicista), autori di colonne sonore come il duo Pivio e Aldo De Scalzi, registi come Marco Danieli, Antonello Grimaldi, Bonifacio Angius, Igort e lo stesso Cabiddu, reduce dal successo di “Il flauto magico di Piazza Vittorio”, film musicale da lui diretto con Mario Tronco, presente anch'egli con la cantate ed attricePetra Magoni. Un ruolo d'eccezione è affidato a Neri Marcorè: sarà proprio il poliedrico artista (attore, conduttore, comico, ma anche cantante e musicista) il “maestro di cerimonie” di Creuza de Mà, presente a Carloforte per introdurre proiezioni e serate.



Il programma della sei giorni sull'isola di San Pietro si snoderà principalmente tra i due cinema, il “Mutua” ed il “Cavallera”, e nello spazio del “Giardino di note”, con un'apertura a Villa Aurora e con il consueto concerto al tramonto nella cornice mozzafiato dell'oasi naturale di Capo Sandalo: uno degli eventi più suggestivi ed attesi, quest'anno affidato (nella penultima serata, sabato 14) all'arpa di Marcella Carboni ed al sax di Simone Alessandrini, con le suggestioni dello scouting sonoro di Stefano Campus.



