Smart city in Sardegna: si va avanti

CAGLIARI - Con una delibera approvata giovedì dalla Giunta regionale, è stato aggiornato il programma di integrazione della mobilità elettrica con le “Smart city” in Sardegna e modificata la dotazione finanziaria. I 15,5milioni di euro iniziali sono stati integrati con un’ulteriore dotazione finanziaria di 3milioni, mentre la scadenza del bando, finalizzato a promuovere la sostituzione di veicoli a motore con veicoli elettrici, è stata prorogata fino a tutto il 2020: potranno partecipare, non solo le imprese, con sede operativa nell’Isola, operanti nei settori car sharing, trasporto con taxi, collettivo di persone, con finalità di consegna dell’ultimo miglio e per finalità turistiche, ma anche tutte le altre piccole e medie imprese.



«Era necessario – ha spiegato l’assessore regionale dell’Industria Anita Pili - completare il programma per la sostituzione di veicoli pubblici a trazione termica con veicoli elettrici». Intanto, è stato avviato anche il programma delle azioni di supporto all’acquisto di veicoli elettrici destinati alla sostituzione di veicoli a combustione termica di proprietà degli enti locali nelle aree cosiddette “strategiche”: la Città metropolitana di Cagliari, la Rete metropolitana del nord Sardegna ed i Comuni di Oristano, Nuoro ed Olbia.



«Inoltre – ha aggiunto Pili - è necessario completare il programma con un bando pubblico per la sostituzione dei veicoli pubblici a trazione termica con veicoli elettrici anche negli altri Comuni della Sardegna, perciò abbiamo ipotizzato un primo stanziamento di 1,6milioni di euro: un milione risparmiato dalla rimodulazione del bando per le piccole e medie imprese, 600mila euro dal finanziamento per l’intervento sperimentale al Comune di La Maddalena, mai avviato, che è stato revocato».



