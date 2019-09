Condividi | A.B. 19:09 Ultimi due colpi di mercato in arrivo dai professionisti per la Torres, che si aggiudica le prestazioni sportive dei difensori Samuele Berti e Matteo Lucarelli. I due fuoriquota di esperienza arrivano dalla Primavera di Parma e Catania I difensori Berti e Lucarelli alla Torres



SASSARI - Ultimi due colpi di mercato in arrivo dai professionisti per la Torres, che si aggiudica le prestazioni sportive dei difensori Samuele Berti (classe 2000) e Matteo Lucarelli (2001) per la stagione di serie D 2019/20. Nato il 2 luglio 2000, Berti arriva direttamente dal ritiro del Catania, formazione attualmente in C, che anche nella stagione scorsa, in più occasioni, ha pescato tra i talenti della propria Berretti per aggregare il difensore in prima squadra.



Arriva invece dalla Primavera del Parma Matteo Lucarelli, nato a Livorno il 10 ottobre 2001. Un cognome pesante sulle spalle, figlio dell’ex capitano gialloblu Alessandro, il difensore centrale, era passato alla Primavera dell’Inter nel finale della stagione scorsa.



Due giovani, ma di esperienza, che arrivano ad infoltire il parco dei fuoriquota rossoblu ed a puntellare la difesa della formazione di mister Marco Mariotti. Entrambi sono a disposizione del tecnico già da questa mattina (martedì) per la ripresa degli allenamenti.



