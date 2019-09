Condividi | A.B. 10:27 Si è corsa venerdì la sesta edizione della Roma by night run, mezza maratona in notturna, che ha visto oltre mille atleti al via da Piazza del Popolo. Secondo posto assoluto per Daniela Perinu (Sf40) Roma by night per l´Alghero marathon



ALGHERO - Nel pieno dei preparativi per l’appuntamento in calendario a fine mese con i Diecimila e la mezza maratona, l’Alghero marathon ha proseguito la sua attività su strada con un doppio appuntamento ad settembre. Venerdì 6, si è corsa la sesta edizione della “Roma by night run”, mezza maratona in notturna, che ha visto oltre mille atleti al via da Piazza del Popolo. La manifestazione, organizzata dal Forhans team, con il patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio ed in collaborazione con la Fidal Lazio, ha coinvolto l’intera città, con quarantadue nazioni rappresentate e molti atleti provenienti anche da oltreoceano. I runners hanno attraversato la Città eterna tra i monumenti e le piazze storiche, dal Colosseo ai Fori Imperiali, da Piazza Venezia al Circo Massimo, poi ancora Piazza di Spagna e tanto altro, fino al ritorno a Villa Borghese, a due passi dalla terrazza del Pincio. Percorso movimentato, con continui saliscendi fino al 18chilometro, quando iniziava una lunga salita che da Piazzale Flaminio entrava a Villa Borghese, novità dell’edizione 2019.



Tra i quattro iscritti dell’Alghero marathon, di valore il secondo posto assoluto per Daniela Perinu (Sf40), alle spalle della trionfatrice 2018 Sofia Yaremchuck (Acsi Italia atletica), che si è imposta in 1h21'18”, precedendo la runner algherese di 10'. Terzo posto per Franca Fiacconi (Circolo canottieri Roma) vincitrice in carriera, tra le altre, della maratona di New York e Roma nel 1998 e di Praga 1999 ed azzurra ai Mondiali di Atene'97 ed agli Europei di Budapest'98. Sempre in campo femminile, 19esimo posto per Antonella Diana Sanna (Sf45), che ha portato a termine i 21chilometri in notturna in 1h44'20”. Tra gli uomini, hanno concluso la gara Raffaele Piras (1h33') e Guido Rimini (1h37'04”).



