Alcolismo, Solinas: prevenzione è fondamentale



CAGLIARI - «La giornata di oggi rappresenta un momento importante per la prevenzione della Sindrome fetoalcolica. La Regione si è dotata di una legge specifica e i numeri dicono che dobbiamo prestare la massima attenzione al fenomeno: sono oltre 400mila gli alcolisti in Sardegna, tra questi molte donne. La prevenzione, quindi, diventa un tema di fondamentale importanza, anche sotto l'aspetto demografico per un territorio che vuole riprendere a crescere, difendendo la propria identità».



Lo ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, intervenendo durante l'evento per la Giornata mondiale sulla prevenzione della Sindrome fetoalcolica, organizzato dall’associazione Cui prodest, in collaborazione con il Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati ad alcol e gioco d’azzardo patologico dell’Assl Cagliari-Ats Sardegna, che si è tenuto ieri (lunedì) nell'Auditorium del Conservatorio di Cagliari.



«I dati - ha aggiunto l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu - dicono che in Sardegna il 30percento delle donne non è a conoscenza dei danni dall'assunzione di alcol in gravidanza, perciò eventi come questo aiutano a farli conoscere. La sensibilizzazione sul tema è la prima arma a tutela della salute di madri e bambini».