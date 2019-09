Condividi | Red 15:11 Arrivano ad Alghero i contributi da parte del Ministero dello Sviluppo economico per l´efficientamento energetico. Previsti 130mila euro per la scuola dell´infanzia ex Omni e per gli uffici comunali di Sant´Anna Efficientamento energetico: contributi dal ministero



ALGHERO - Il Comune di Alghero ha ottenuto un finanziamento di 130mila euro per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, da destinare ai lavori di miglioramento degli immobili scolastici ed agli uffici comunali. I fondi provengono dal Ministero dello Sviluppo economico, attribuiti sulla base di progettazioni ed in relazione alla popolazione residente.



Le “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, saranno destinate alla realizzazione dei lavori con tecnologie avanzate per il risparmio energetico nella scuola dell’infanzia ex Omni di Via Vittorio Emanuele e negli uffici comunali di Sant’Anna. Parte immediato l’iter tecnico–amministrativo da parte del Settore Opere pubbliche per procedere al conferimento dell'incarico di progettazione e per la realizzazione dei lavori.



Efficientamento energetico, risparmio e qualità dell’ambiente di lavoro, sono gli obbiettivi che l’Amministrazione comunale intende raggiungere con le opere in progetto. In particolare, per l’edificio comunale di Sant’Anna è previsto l’investimento di 85.636,69euro per la riqualificazione degli impianti di illuminazione ad alta tecnologia che consentiranno un risparmio del 40percento sui consumi. Nell’immobile comunale ex Omni, verranno impiegati 44.363,31euro per lavori di miglioramento a completamento di quelli in corso nell’ambito del progetto Iscol@.



Nella foto: gli uffici comunali di Sant'Anna Commenti ALGHERO - Il Comune di Alghero ha ottenuto un finanziamento di 130mila euro per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, da destinare ai lavori di miglioramento degli immobili scolastici ed agli uffici comunali. I fondi provengono dal Ministero dello Sviluppo economico, attribuiti sulla base di progettazioni ed in relazione alla popolazione residente.Le “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, saranno destinate alla realizzazione dei lavori con tecnologie avanzate per il risparmio energetico nella scuola dell’infanzia ex Omni di Via Vittorio Emanuele e negli uffici comunali di Sant’Anna. Parte immediato l’iter tecnico–amministrativo da parte del Settore Opere pubbliche per procedere al conferimento dell'incarico di progettazione e per la realizzazione dei lavori.Efficientamento energetico, risparmio e qualità dell’ambiente di lavoro, sono gli obbiettivi che l’Amministrazione comunale intende raggiungere con le opere in progetto. In particolare, per l’edificio comunale di Sant’Anna è previsto l’investimento di 85.636,69euro per la riqualificazione degli impianti di illuminazione ad alta tecnologia che consentiranno un risparmio del 40percento sui consumi. Nell’immobile comunale ex Omni, verranno impiegati 44.363,31euro per lavori di miglioramento a completamento di quelli in corso nell’ambito del progetto Iscol@.Nella foto: gli uffici comunali di Sant'Anna