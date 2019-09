Condividi | Red 23:15 «L’identità sarda rappresenta un valore unico e speciale che può essere occasione di arricchimento della politica di coesione all´interno dell’Europa», ha sottolineato l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda nel suo intervento, durante la riunione della Commissione plenaria dell’Assemblea delle Regioni d’Europa, che si è svolta a Podcetrtek, in Slovenia Regioni d´Europa: Zedda all´assemblea



CAGLIARI - «L’identità sarda rappresenta un valore unico e speciale che può essere occasione di arricchimento della politica di coesione all'interno dell’Europa». Lo ha sottolineato l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, nel suo intervento durante la riunione della Commissione plenaria dell’Assemblea delle Regioni d’Europa, che si è svolta a Podĉetrtek, in Slovenia.



Zedda, che riveste anche il prestigioso incarico di vicepresidente dell’organo esecutivo della più grande rete indipendente di regioni di tutta Europa (l'Aer), rappresenta le istanze e le posizioni della Sardegna nell'organismo che traccerà le linee guida delle future azioni di programma degli Stati membri, occupandosi in particolare di lavoro, giovani, politiche sociali e sviluppo del territorio. L'incontro è stato fissato per condividere le esperienze con gli altri rappresentanti degli Stati europei per implementare le attività della politica regionale sarda ed orientarle ad una politica europea di coesione, sviluppo economico, innovazione e ricerca e per affermare l’identità sarda come forte peculiarità all'interno dell’Europa, con particolare attenzione alle zone rurali e più spopolate.



«Dobbiamo trovare gli strumenti per garantire alla Sardegna la stessa parità di condizioni rispetto agli altri cittadini europei e alle altre Regioni in tema mobilità e trasporti, istruzione e crescita economica», ha dichiarato l’esponente della Giunta Solinas al termine della prima giornata di incontri dell’Assemblea generale. L'Assemblea si concluderà giovedì 26 ottobre.



Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda Commenti CAGLIARI - «L’identità sarda rappresenta un valore unico e speciale che può essere occasione di arricchimento della politica di coesione all'interno dell’Europa». Lo ha sottolineato l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, nel suo intervento durante la riunione della Commissione plenaria dell’Assemblea delle Regioni d’Europa, che si è svolta a Podĉetrtek, in Slovenia.Zedda, che riveste anche il prestigioso incarico di vicepresidente dell’organo esecutivo della più grande rete indipendente di regioni di tutta Europa (l'Aer), rappresenta le istanze e le posizioni della Sardegna nell'organismo che traccerà le linee guida delle future azioni di programma degli Stati membri, occupandosi in particolare di lavoro, giovani, politiche sociali e sviluppo del territorio. L'incontro è stato fissato per condividere le esperienze con gli altri rappresentanti degli Stati europei per implementare le attività della politica regionale sarda ed orientarle ad una politica europea di coesione, sviluppo economico, innovazione e ricerca e per affermare l’identità sarda come forte peculiarità all'interno dell’Europa, con particolare attenzione alle zone rurali e più spopolate.«Dobbiamo trovare gli strumenti per garantire alla Sardegna la stessa parità di condizioni rispetto agli altri cittadini europei e alle altre Regioni in tema mobilità e trasporti, istruzione e crescita economica», ha dichiarato l’esponente della Giunta Solinas al termine della prima giornata di incontri dell’Assemblea generale. L'Assemblea si concluderà giovedì 26 ottobre.Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda