A Sassari, parte il progetto Scuole sicure

SASSARI - Rafforzare le attività di prevenzione e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti vicino agli istituti scolastici del territorio. È questo l'obiettivo del progetto “Scuole sicure”, per il quale la Polizia locale del Comune di Sassari ha ottenuto dal Ministero dell'Interno un contributo di 50mila euro e che sta partendo in questi giorni.



Il finanziamento permetterà di rafforzare sia le attività preventive (incentrate sulla formazione e sulla sensibilizzazione), sia quelle investigative (per intensificare i controlli nelle scuole e nei luoghi di ritrovo degli studenti. Inoltre, le risorse destinate al Comune di Sassari dal Ministero dell'Interno saranno destinate al potenziamento dell'unità cinofila della Polizia locale ed all'acquisto di strumenti tecnologici utili per rendere più efficaci le attività investigative.



I giorni scorsi, il Comando ha promosso un incontro con i dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nel corso del quale ha presentato il progetto dando così avvio alla campagna annuale di educazione alla legalità. La Polizia locale affronterà con gli studenti la tematica “droghe, rischi e responsabilità”, durante incontri e lezioni frontali tenute dal personale qualificato del Comando.



Alla conclusione del percorso formativo, gli studenti delle singole scuole realizzeranno un cortometraggio sul tema. Sarà organizzato un momento pubblico sulle tematiche della legalità, in cui una giuria qualificata premierà i cortometraggi considerati più apprezzabili per messaggio e per qualità.