Anagrafe Sassari: certificati on-line

SASSARI - Da lunedì 7 ottobre, i certificati al Comune di Sassari si richiederanno e si riceveranno con un semplice click. Infatti, riprende l'attività di rilascio dei certificati anagrafici on-line. Il cittadino potrà richiedere sia certificati singoli (nascita, risultanza di nascita, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza di cittadino straniero, stato libero, stato di famiglia, godimento diritti politici, vedovanza), sia certificati plurimi (residenza, cittadinanza e di stato libero, stato di famiglia, residenza e nascita, residenza e cittadinanza, residenza e stato libero, residenza, cittadinanza e nascita, stato di famiglia, residenza e cittadinanza).



Per usufruire del servizio, si dovrà accedere all'apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Sassari (nella colonna del sito sulla sinistra, alla voce “certificazione online”) ed autenticarsi (registrandosi e richiedendo le relative credenziali o utilizzando la Carta nazionale dei Servizi). Il servizio sarà attivo tutti i giorni, dalle 6.01 alle 23.59.



I certificati ottenuti (intestati al richiedente o ad un componente del proprio nucleo familiare) hanno validità legale e possono essere presentati, a differenza dell'autocertificazione, in qualsiasi ente privato (per esempio banche, assicurazioni, ecc). I certificati emessi on-line non sono soggetti a diritti di segreteria. Il cittadino, a seconda dell'uso cui è destinato il certificato, dovrà acquistare, prima dell'emissione, la marca da bollo di 16euro da apporre sullo stesso.