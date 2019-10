Condividi | Red 18:12 La truffa sottoterra scoperta grazie al sistema di telecontrollo. La denuncia per furto d’acqua è scattata dopo il sopralluogo congiunto del Servizio ispettivo di Abbanoa con i Carabinieri del locale Nucleo Radiomobile Villa con allaccio abusivo a Olbia



OLBIA - Un colpo di ruspa e dal sottosuolo è emersa la truffa: è stato necessario sbancare la strada per scoprire un allaccio abusivo utilizzato dai proprietari di una villa nella lottizzazione Sa Marinedda. Operazione eseguita questa mattina (lunedì) dai tecnici del Servizio ispettivo di Abbanoa, con i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Olbia. Il collegamento garantiva rifornimento gratis (per i titolari, ma a discapito della collettività) alla cisterna dell’abitazione. Sarebbe stato impossibile individuare il furto d’acqua ad occhio nudo o con le semplici verifiche dei contatori, ma che nella strada ci fosse un consumo anomalo era stato evidenziato dal sistema di telecontrollo, che monitora i flussi nella rete idriche.



Si pensava potesse esserci una perdita occulta, che si disperdeva nel sottosuolo e non emergeva in superficie. Le verifiche effettuate dai tecnici nei giorni scorsi, però, avevano dato esito negativo: nessuna perdita sotterranea. Invece, incrociando i dati con i consumi delle abitazioni è emerso che l’anomalia dipendeva più probabilmente da un furto d’acqua. Il campo è stato ristretto con le verifiche di ogni singolo allaccio. Di solito, gli allacci abusivi vengono effettuati con tubi flessibili sistemati al posto dei contatori, oppure con l’installazione di misuratori falsi. Escamotage ora diventati inutili, perché gli operatori di Abbanoa eseguono le verifiche con tablet ,che consentono di riscontrare immediatamente eventuali abusi.



