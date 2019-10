Condividi | Red 11:11 Si tratta di risorse suddivise per le annualità 2019, 2020 e 2021, per le quali dovrà essere effettuata la programmazione sulla base degli Enti pubblici che saranno ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di manutenzione nei corsi d’acqua Pulizia fiumi: 17mln dalla Regione



CAGLIARI - Ammonta a 17milioni il contributo stanziato della Regione autonoma della Sardegna per la realizzazione di interventi di manutenzione nei corsi d’acqua. Si tratta di risorse suddivise per le annualità 2019, 2020 e 2021, per le quali dovrà essere effettuata la programmazione sulla base degli Enti pubblici che saranno ammessi al finanziamento.



Su proposta dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, la Giunta ha infatti approvato la ripartizione annuale delle risorse per il triennio: un milione per il 2019 ed 8milioni per ciascuna delle annualità 2020 e 2021. «Lo stanziamento delle nuove risorse rappresenta un’azione tesa a contrastare una delle principali cause di pericolosità idraulica dei corsi d’acqua che attraversano il territorio regionale – spiega l’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia - Una buona attività di manutenzione del reticolo idrografico, sia naturale che artificiale, comporta effetti positivi e contribuisce ad abbassare il rischio di esondazioni legato ad aventi atmosferici avversi e di grande portata».



Se è vero che tra le competenze conferite agli Enti locali in materia di difesa del suolo e prevenzione del rischio di frane e rischio idrogeologico rientrano la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua, è altrettanto evidente, continua Frongia, «l'importanza di assicurare agli Enti locali un contributo finanziario per intervenire nelle situazioni più critiche dei rispettivi territori di competenza, con evidenti benefici sulle condizioni di sicurezza, incolumità delle persone e salvaguardia dei beni». Gli interventi di pulizia dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni e le norme tecniche stabilite dalle "Direttive per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti" approvate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino.