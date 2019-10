Condividi | Red 17:06 Inaugurata stamattina la fiera negli spazi della Promocamera di Sassari, a Predda Niedda. La madrina Valeria Marini al taglio del nastro. La manifestazione proseguirà nel fine settimana. Domani, grande attesa per l’arrivo dello chef e conduttore televisivo Simone Rugiati Promo Autunno: si comincia



SASSARI. È stata inaugurata questa mattina (venerdì), a Sassari, la quarta edizione di Promo Autunno, la fiera regionale del nord Sardegna, che proseguirà per tutta la giornata di oggi, domani e domenica negli ampi spazi di Promocamera, a Predda Niedda. All’ingresso dei padiglioni, a tagliare il nastro tricolore di fronte al pubblico ed ai giornalisti c’erano il patron Claudio Rotunno con Valeria Marini, madrina della manifestazione, il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus, la presidente di Promocamera Maria Amelia Lai, il presidente della Camera di commercio di Sassari Gavino Sini, l’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa ed il volto della manifestazione Jessica Cardinali. «Sono rimaste fuori una trentina di aziende, perché gli spazi sono stati venduti tutti – ha dichiarato Rotunno – Crediamo sia arrivato il momento di ampliare gli spazi di Promocamera, per cui lanciamo un forte messaggio alla Regione Sardegna, che investa su Sassari e su Promo autunno, e che renda questa città un vero e proprio Polo fieristico del nord Sardegna».



«La mia presenza – ha sottolineato Chessa – è la testimonianza che la Regione è vicina agli organizzatori e all’economia della Sardegna. Questa Fiera da un grande valore aggiunto alla parte economica, ma anche alla parte turistica, perché ci fa conoscere anche fuori dall’Italia. Il ruolo della Regione è quello di sostenerla aiutando gli organizzatori, la Camera di commercio e il Comune di Sassari a migliorare e portare sempre più qualità». «Ci stiamo rendendo conto che le aziende ci stanno chiedendo ancora di fare da fulcro e da corpo intermedio tra aziende imprenditori privati e il settore pubblico – ha detto Lai – Quando l’assessore ci ha detto che non immaginava una fiera di questo genere, per noi è stata una soddisfazione e la conferma di aver lavorato nella giusta direzione in questi quattro anni». «Questa non è un’opportunità per la città o per il suo territorio, è un’opportunità per la Sardegna – ha rimarcato Campus –. Sassari deve mettersi in condizioni di potersi presentare a tutta l’isola e alle sue istituzioni, dando la sua capacità, le sue disponibilità, le sue imprenditorialità per metterle insieme con quelle di tutto il resto del territorio sardo, e costruire il progetto di un’Isola che insieme vuole rinascere, crescere e diventare quel centro di riferimento di tutto il Mediterraneo che la nostra posizione geografica ci da».



«Sono molto felice di essere qui oggi a Sassari come madrina della manifestazione. Questa formula nuova sta avendo tanto successo. Faccio un grande augurio al territorio e spero di tornarci presto»¸ Ha dichiarato la Marini, che si è trattenuta a lungo tra gli stand, tra selfie e strette di mano con il pubblico e con i titolari delle aziende presenti e ritornerà anche domani mattina in area Gold. Dallo stand della Regione presente in fiera, la showgirl ha preso parte ad un collegamento con la trasmissione Rai “La vita in diretta”. Sempre in mattinata, nella Sala conferenze, si è svolto un importate convegno sul mercato del lavoro in Sardegna, organizzato dall’Aspal, al quale parteciperanno oltre trecento amministratori e politici locali. In area Food, diversi chef regionali hanno iniziato a svolgere attività di show cooking ed eventi per tutti, mentre in area Wedding le sfilate di moda prendono il via in serata. Nel pomeriggio, il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco ha incontrato i giornalisti nella sala stampa appositamente adibita in fiera, alla vigilia della gara casalinga contro la Pallacanestro Trieste, valida per la quarta giornata di andata del campionato Lba 2019/20.



Intanto, c’è grande attesa per l’arrivo di Simone Rugiati, noto chef e conduttore televisivo che vanta partecipazioni in trasmissioni come “La prova del cuoco” e “L’Isola dei famosi”. Alle 17, in area Food, Rugiati si esibirà in show cooking per la gioia e lo stupore dei presenti, e proporrà un piatto a base di prodotti sardi. Nel Padiglione Food, a partire dalle 11, saranno protagonisti Vito Senes e Gianni Sini, ed alle 13, Alessandro Pintadu e Daniela Scarpellino. Per il Wedding, a partire dalle 16.30, in passerella saranno presentate le creazioni Desole, Fatamadrina e Glamour Show. Alle 17, l’aperitivo e meeting sarà con Massimo Longi. Promo Autunno è sostenuta da partner storici ,come la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Sassari, la Camera di commercio del nord Sardegna, l'Azienda speciale Promocamera, la Confindustria Centro-nord Sardegna, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, la Federalberghi, la Confcommercio ed alcuni sponsor privati.



Nella foto: il momento del taglio del nastro Commenti SASSARI. È stata inaugurata questa mattina (venerdì), a Sassari, la quarta edizione di Promo Autunno, la fiera regionale del nord Sardegna, che proseguirà per tutta la giornata di oggi, domani e domenica negli ampi spazi di Promocamera, a Predda Niedda. All’ingresso dei padiglioni, a tagliare il nastro tricolore di fronte al pubblico ed ai giornalisti c’erano il patron Claudio Rotunno con Valeria Marini, madrina della manifestazione, il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus, la presidente di Promocamera Maria Amelia Lai, il presidente della Camera di commercio di Sassari Gavino Sini, l’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba, l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa ed il volto della manifestazione Jessica Cardinali. «Sono rimaste fuori una trentina di aziende, perché gli spazi sono stati venduti tutti – ha dichiarato Rotunno – Crediamo sia arrivato il momento di ampliare gli spazi di Promocamera, per cui lanciamo un forte messaggio alla Regione Sardegna, che investa su Sassari e su Promo autunno, e che renda questa città un vero e proprio Polo fieristico del nord Sardegna».«La mia presenza – ha sottolineato Chessa – è la testimonianza che la Regione è vicina agli organizzatori e all’economia della Sardegna. Questa Fiera da un grande valore aggiunto alla parte economica, ma anche alla parte turistica, perché ci fa conoscere anche fuori dall’Italia. Il ruolo della Regione è quello di sostenerla aiutando gli organizzatori, la Camera di commercio e il Comune di Sassari a migliorare e portare sempre più qualità». «Ci stiamo rendendo conto che le aziende ci stanno chiedendo ancora di fare da fulcro e da corpo intermedio tra aziende imprenditori privati e il settore pubblico – ha detto Lai – Quando l’assessore ci ha detto che non immaginava una fiera di questo genere, per noi è stata una soddisfazione e la conferma di aver lavorato nella giusta direzione in questi quattro anni». «Questa non è un’opportunità per la città o per il suo territorio, è un’opportunità per la Sardegna – ha rimarcato Campus –. Sassari deve mettersi in condizioni di potersi presentare a tutta l’isola e alle sue istituzioni, dando la sua capacità, le sue disponibilità, le sue imprenditorialità per metterle insieme con quelle di tutto il resto del territorio sardo, e costruire il progetto di un’Isola che insieme vuole rinascere, crescere e diventare quel centro di riferimento di tutto il Mediterraneo che la nostra posizione geografica ci da».«Sono molto felice di essere qui oggi a Sassari come madrina della manifestazione. Questa formula nuova sta avendo tanto successo. Faccio un grande augurio al territorio e spero di tornarci presto»¸ Ha dichiarato la Marini, che si è trattenuta a lungo tra gli stand, tra selfie e strette di mano con il pubblico e con i titolari delle aziende presenti e ritornerà anche domani mattina in area Gold. Dallo stand della Regione presente in fiera, la showgirl ha preso parte ad un collegamento con la trasmissione Rai “La vita in diretta”. Sempre in mattinata, nella Sala conferenze, si è svolto un importate convegno sul mercato del lavoro in Sardegna, organizzato dall’Aspal, al quale parteciperanno oltre trecento amministratori e politici locali. In area Food, diversi chef regionali hanno iniziato a svolgere attività di show cooking ed eventi per tutti, mentre in area Wedding le sfilate di moda prendono il via in serata. Nel pomeriggio, il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco ha incontrato i giornalisti nella sala stampa appositamente adibita in fiera, alla vigilia della gara casalinga contro la Pallacanestro Trieste, valida per la quarta giornata di andata del campionato Lba 2019/20.Intanto, c’è grande attesa per l’arrivo di Simone Rugiati, noto chef e conduttore televisivo che vanta partecipazioni in trasmissioni come “La prova del cuoco” e “L’Isola dei famosi”. Alle 17, in area Food, Rugiati si esibirà in show cooking per la gioia e lo stupore dei presenti, e proporrà un piatto a base di prodotti sardi. Nel Padiglione Food, a partire dalle 11, saranno protagonisti Vito Senes e Gianni Sini, ed alle 13, Alessandro Pintadu e Daniela Scarpellino. Per il Wedding, a partire dalle 16.30, in passerella saranno presentate le creazioni Desole, Fatamadrina e Glamour Show. Alle 17, l’aperitivo e meeting sarà con Massimo Longi. Promo Autunno è sostenuta da partner storici ,come la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Sassari, la Camera di commercio del nord Sardegna, l'Azienda speciale Promocamera, la Confindustria Centro-nord Sardegna, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, la Federalberghi, la Confcommercio ed alcuni sponsor privati.Nella foto: il momento del taglio del nastro 10/10 Tutto pronto per Promo autunno 2019 6/10 Voci d´Europa: oggi gran finale in Basilica 1/10 Fino al 13 ottobre è Family festival 26/9 Il fine settimana del Sant Miquel 23/9 Sant Miquel, la festa può iniziare 23/9 Onore a Fadda: inno alla vita al Quarter 21/9 Sardi di successo: premio per Pino e gli anticorpi 21/9 Lo sport in piazza con l´Informagiovani 18/9 Pozzo San Nicola in festa per il patrono 19/9 Al Mut il libro del sindaco Diana « indietro archivio manifestazioni »