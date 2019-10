Condividi | Red 11:12 I 4.654.000euro stanziati dalla Giunta regionale per favorire, tra le altre cose, la minore produzione di rifiuti, la bonifica di siti inquinati, il recupero di aree degradate ed altri investimenti di tipo ambientale Recupero ambientale: 4,6mln dalla Regione



CAGLIARI - «Il gettito del tributo di smaltimento dei rifiuti solidi in discarica è destinato alla costituzione di un fondo per interventi di tipo ambientale e, sulle 107 istanze pervenute dai Comuni nel 2018, trentacinque sono state già finanziate. Perciò, abbiamo deciso di utilizzare ulteriori risorse per finanziare anche gli Enti locali rimasti senza finanziamento nella precedente annualità».



Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, riferendosi ai 4milioni 654mila euro stanziati dalla Giunta regionale in maniera ambientale. Lo stanziamento punta a favorire, tra le altre cose, la minore produzione di rifiuti, la bonifica di siti inquinati, il recupero di aree degradate ed altri investimenti di tipo ambientale.



3milioni derivano dallo stanziamento per il 2019 destinato a finanziare la realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate dall’abbandono di rifiuti e la realizzazione di investimenti per dissuadere da ulteriori abbandoni. Inoltre, nel 2018, c’era stato un avanzo di un milione 654mila euro.



