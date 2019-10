Condividi | Red 22:12 Il Consiglio di amministrazione della società di gestione dell´aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari, in occasione della riunione di oggi, ha nominato come nuovo amministratore delegato l’attuale presidente Pinna Sogaer: Gabor Pinna nuovo ad



CAGLIARI - Il Consiglio di amministrazione della Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari, in occasione della riunione di oggi (lunedì), ha nominato come nuovo amministratore delegato l’attuale presidente Gabor Pinna. Questa la decisione della società, dopo aver accettato le dimissioni di Alberto Scanu



La scelta del Cda e dell’azionista di maggioranza Maurizio De Pascale (presidente della Cciaa Cagliari) è ricaduta su Pinna, «in quanto manager di provata esperienza e affidabilità e quindi in grado di garantire al meglio la continuità aziendale e conseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo perseguiti negli ultimi anni da Sogaer». Sogaer ha chiuso il bilancio 2018 con un utile di 3.751.935euro, con ricavi in crescita ed un ottimo andamento degli indici patrimoniali, economici e finanziari.



Nel quadriennio 2020-2023, il Gestore aeroportuale cagliaritano ha previsto circa 50milioni di euro di investimenti, che serviranno in larga parte al miglioramento delle infrastrutture di volo. In programma anche una nuova torre di controllo ed un nuovo radar, da realizzarsi in stretta sinergia con Enac.



