Promo Autunno: un successo



SASSARI - Far diventare Sassari il principale, se non l’unico, Polo fieristico regionale, quattro anni fa sembrava solo una bella scommessa per i più ottimisti. Una missione impossibile per gli altri. Certo è che dopo l’edizione 2019, non si può dire che Claudio Rotunno non abbia vinto la scommessa. La fiera regionale “Promo Autunno”, organizzata con la sua Pubblicover events designer negli spazi di Promocamera, ha confermato tutto il suo potenziale per qualità, ospiti, incontri, partecipazione di imprese e di pubblico. Ma soprattutto, per richieste di riconferma da parte di molte aziende presenti: un coro di standisti che già da ieri mattina (lunedì) ha espresso il desiderio di rinnovare la presenza per il prossimo anno, ed in alcuni casi, di raddoppiare gli spazi.



Inevitabile l’appello rivolto alla Regione autonoma della Sardegna da parte del patron: «Stiamo già pensando alla quinta edizione che sarà ricca di novità – ha detto Rotunno – Confidiamo molto nell’impegno della Giunta regionale, rappresentata in fiera dall’assessore al Turismo Gianni Chessa (che si è mostrato particolarmente sensibile sullo sviluppo imprenditoriale del territorio), al fine di ingrandire gli spazi di Promocamera e il numero degli stand, in modo tale che tante richieste di aziende meritevoli non restino inevase». Ed è stato forte l’interesse del pubblico per questa tre giorni che, oltre alle eccellenze imprenditoriali, ha presentato con successo meeting istituzionali, special guest, eventi in area Food e Wedding di grande rilievo. Per non parlare di personalità di spicco a partire dalla madrina Valeria Marini, e quindi lo chef e conduttore televisivo Simone Rugiati, che per l’occasione ha realizzato un piatto con soli prodotti sardi dandogli il nome di “Promo Autunno”.



