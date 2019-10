Condividi | Red 7:18 L’assessore regionale dei Lavori pubblici, dopo aver ricevuto lunedì mattina la richiesta di incontro da parte dei Sindacati sulla situazione del Gestore idrico Abbanoa, ha convocato le sigle, incontrando i rappresentanti alle 20 della stessa sera Abbanoa: Frongia incontra i sindacati



CAGLIARI - L’assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia, dopo aver ricevuto lunedì mattina la richiesta di incontro da parte dei Sindacati sulla situazione del Gestore idrico Abbanoa, ha convocato le sigle, incontrando i rappresentanti alle 20 della stessa sera. Frongia ha ricevuto i rappresentanti delle segreterie regionali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl ed Uiltec-Uil nella sede cagliaritana dell’Assessorato, in Viale Trento.



Quattro i temi oggetto dell’incontro, sui cui l’assessore ha fornito ogni delucidazione richiesta, in attesa dell’incontro tecnico fissato per oggi (mercoledì), sempre nella sede dell’Assessorato regionale, su richiesta dell’Ente di governo d’ambito della Sardegna, ed inerente il piano di riorganizzazione aziendale. L’esponente della Giunta Solinas ha illustrato le ragioni del voto di astensione della Regione autonoma della Sardegna in relazione al bilancio di esercizio 2018, evidenziando ancora una volta la necessità di un'imponente riorganizzazione della società.



Roberto Frongia ha anche posto l’accento sue risorse umane, definite elemento indispensabile per l'esistenza ed il successo della società. La Regione, ha detto, «si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a creare nell’azienda un clima di reciproco rispetto della dignità di ciascuno». Infine, i cittadini, destinatari del servizio, le famiglie e le imprese sarde: «La Regione ritiene urgente la necessità di migliorare la capacità di ascoltare gli utenti e di far nascere una sensibilità nuova verso le loro esigenze», ha concluso l’assessore.



Nella foto: l'assessore regionale Roberto Frongia