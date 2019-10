Condividi | Red 8:26 Ieri mattina, a margine dei lavori dell´Aula, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha incontrato in Consiglio regionale una rappresentanza dei lavoratori dell’azienda «Tavolo politico per Sider Alloys»



CAGLIARI - «L'immediata apertura da parte della Regione di un tavolo politico che metta assieme azienda, organizzazioni sindacali, Invitalia e Ministero per fare il punto sulla vertenza SiderAlloys, con l’obiettivo di trovare le soluzioni per il riavvio dell’attività produttiva dello stabilimento di Portovesme». È la proposta formulata dal presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas che, ieri mattina (martedì), a margine dei lavori dell’Aula, ha incontrato in Consiglio regionale una rappresentanza dei lavoratori dell’azienda.



Il presidente ha chiarito che «è fondamentale avviare subito le interlocuzioni che portino ad abbattere il costo dell’energia per la produzione e assicurare competitività nell’Isola a uno dei maggiori player del mercato. Assicuro tutto il mio impegno per sollecitare già dalla prossima settimana tutti i referenti istituzionali», ha puntualizzato Solinas, che ha ricevuto l’apprezzamento e l’incoraggiamento dei rappresentanti sindacali.



«Questa vertenza merita tutta la nostra attenzione, perché la sua soluzione può dare un importante impulso al tessuto economico e produttivo del Sulcis Iglesiente», ha concluso il capo della Giunta regionale.



