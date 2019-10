Condividi | Red 13:16 Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas presenta con soddisfazione il documento stilato dai rappresentanti delle regioni insulari mediterranee d´Europa, che pone le basi per una nuova stagione di rivendicazioni delle isole, unite in una strategia comune per ottenere dall´Unione e dalla Commissione provvedimenti immediati per contrastare gli svantaggi naturali e strutturali dell´insularità «Isole del Mediterraneo unite»



CAGLIARI - Un'alleanza politica e strategica a difesa dei diritti e degli interessi delle Isole del Mediterraneo. Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas presenta con soddisfazione il documento stilato dai rappresentanti delle regioni insulari mediterranee d'Europa, che pone le basi per una nuova stagione di rivendicazioni delle isole, unite in una strategia comune per ottenere dall'Unione e dalla Commissione provvedimenti immediati per contrastare gli svantaggi naturali e strutturali dell'insularità, come riconosciuto dall'art. 174 del Tfue e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 24 febbraio 2016.



Sardegna, Corsica, Gozo e Baleari, sottolinea Solinas, hanno costituito una piattaforma di cooperazione per presentarsi unite alle Istituzioni dell'Unione europea, con precise ed urgenti rivendicazioni. Tra queste, la piena attuazione dell'art. 174 del Tfue che, partendo dalla definizione chiara degli svantaggi geografici, naturali e demografici delle isole, individui le misure compensative per superare le sfide ed i vincoli derivanti dall'insularità; un impegno preciso della Commissione sulle misure che si intendono adottare nel breve e medio termine; l'applicazione della clausole di insularità con la rimodulazione del sistema di aiuti di Stato che debbono essere adattati ai vincoli specifici delle isole in tema di trasporti, connettività digitale, reti energetiche, gestione delle risorse naturali.



Le Isole del Mediterraneo chiedono l'istituzione di Unità di lavoro dedicate alle Isole all'interno delle Direzioni generali della Commissione europea. Su queste basi, afferma il presidente della Regione Sardegna, le isole mediterranee hanno sancito un'intesa politica e strategica di grande importanza, che sarà lo strumento per presentarci uniti alle istituzioni europee.



