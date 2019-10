Condividi | Red 22:41 I Carabinieri della Squadriglia di Pratobello hanno denunciato un 45enne ed un 70enne di Orgosolo. Il fatto si è verificando nelle prime ore del mattino di mercoledì, quando i militari dell’Arma, impegnati in un controllo notturno mirato al contrasto del bracconaggio, hanno fermato un veicolo che si aggirava nelle campagne vicino ad Orgosolo Due bracconieri denunciati dai Carabinieri



ORGOSOLO - I Carabinieri della Squadriglia di Pratobello hanno denunciato un 45enne ed un 70enne di Orgosolo. Il fatto si è verificando nelle prime ore del mattino di mercoledì, quando i militari dell’Arma, impegnati in un controllo notturno mirato al contrasto del bracconaggio, hanno fermato un veicolo che si aggirava nelle campagne vicino ad Orgosolo.



Sentiti gli occupanti, che non sono riusciti a giustificare la loro presenza in loco, i Carabinieri hanno deciso di procedere ad un’accurata perquisizione veicolare e personale, trovando una pistola ed un cinghiale abbattuto poco prima. L’arma, di proprietà del 70enne, era regolarmente denunciata, ma poteva essere solo detenuta nel domicilio.



I due individui sono quindi stati denunciati a piede libero per attività venatoria non consentita, in concorso, ed il proprietario dell'arma dovrà rispondere anche del porto abusivo della stessa. La pistola usata per uccidere il capo di selvaggina è stata sequestrata e l'animale, dopo il controllo eseguito dal veterinario dell'Asl, è stato affidato al personale del locale Comune per il successivo smaltimento.