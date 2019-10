Condividi | Cor 17:51 E sono sette. Il gol dei granata, quando il Cagliari pareva in pieno controllo della partita, è stato confezionato da una iniziativa personale di Belotti a metà ripresa Cagliari, pareggio stretto a Torino



CAGLIARI - Prosegue la striscia positiva del Cagliari, che pareggia 1-1 sul campo del Torino. Ed è un pareggio che sta stretto alla squadra di Maran, per larghi tratti padrona del campo. Il gol dei granata, quando il Cagliari pareva in pieno controllo della partita, è stato confezionato da una iniziativa personale di Belotti a metà ripresa.



Ma qui si è vista la mentalità dei rossoblù, che non si sono accontentati del pareggio e non hanno sofferto il prevedibile forcing finale del Torino; al contrario il Cagliari ha continuato ad atttaccare, collezionando calci d’angolo e portando molti giocatori nella metacampo granata. Sirigu ha compiuto un paio di grandi interventi per tenere imbattuta la sua porta.



Comunque un buon punto per i rossoblù, che restano al quinto posto con 15 punti, in attesa della partita della Roma e confermano i progressi di gioco e atteggiamento visti nelle precedenti uscite. Un’altra nota positiva viene dalla difesa, il Cagliari ha subìto sin qui 8 gol, come Juventus e Hellas Verona, nessuno ha fatto meglio.



[foto Cagliari Calcio] Commenti CAGLIARI - Prosegue la striscia positiva del Cagliari, che pareggia 1-1 sul campo del Torino. Ed è un pareggio che sta stretto alla squadra di Maran, per larghi tratti padrona del campo. Il gol dei granata, quando il Cagliari pareva in pieno controllo della partita, è stato confezionato da una iniziativa personale di Belotti a metà ripresa.Ma qui si è vista la mentalità dei rossoblù, che non si sono accontentati del pareggio e non hanno sofferto il prevedibile forcing finale del Torino; al contrario il Cagliari ha continuato ad atttaccare, collezionando calci d’angolo e portando molti giocatori nella metacampo granata. Sirigu ha compiuto un paio di grandi interventi per tenere imbattuta la sua porta.Comunque un buon punto per i rossoblù, che restano al quinto posto con 15 punti, in attesa della partita della Roma e confermano i progressi di gioco e atteggiamento visti nelle precedenti uscite. Un’altra nota positiva viene dalla difesa, il Cagliari ha subìto sin qui 8 gol, come Juventus e Hellas Verona, nessuno ha fatto meglio.[foto Cagliari Calcio]