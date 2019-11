Condividi | A.B. 8:14 «A Budoni tre punti pesanti e la seconda tripletta della mia carriera. Ora sotto con il Lanusei, una sfida molto stimolante», dichiara l´attaccante della compagine sassarese, alla ripresa settimanale dei lavori in casa biancoceleste Latte Dolce: la soddisfazione di Virdis



SASSARI – Il Sassari Latte Dolce non ha fretta, non ha assilli, ma non ha tempo da perdere: il calendario delle ultime settimane regala ai sassaresi due trasferte “made in Sardegna”, ma si gioca d'anticipo, per cui all'orizzonte già incombe la nuova “straisolana” contro il Lanusei. Ancora un avversario sardo ed ancora una trasferta per i biancocelesti reduci dal prezioso e convincente successo di Siniscola contro il Budoni. Un successo non scontato, contro un avversario non facile, maturato anche grazie alla straordinaria prestazione di Francesco Virdis, bomber che ha mandato a referto una tripletta e messo un importante sigillo sui 3punti conquistati. La classifica dice che la vetta, solitaria, è confermata. Il pareggio della Turris sposta l'Ostia mare in posizione di prima delle inseguitrici. Nei prossimi turni, interessanti incroci da classifica potrebbero dare indicazioni importanti. Ma c'è una partita da giocare. Ora, il pensiero è rivolto alla sfida d'Ogliastra.



«La partita di Budoni è stata difficile, chi l'ha vista penso se ne sia accorto. Sempre in bilico, e loro hanno giocato un gran match. Bravi noi a contenerli ed a riuscire a segnare quattro gol in trasferta, che non è mai facile per nessuno. Il Budoni è squadra che non rispecchia il valore che ne da la classifica in questo momento – sottolinea Virdis - meriterebbero qualche punto in più: hanno un bel gioco, hanno fatto vedere cose interessanti. Il risultato è dipeso da episodi importanti, che però abbiamo trasformati a nostro favore a coronamento di una bella prestazione di squadra. I miei gol? Il primo arriva su una palla alta in area, che ho stoppato con il destro, mi sono girato e ho tirato di sinistro a incrociare; il secondo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo e spizzata di Giuseppe Nuvoli sul primo palo, con me ad arrivare sul secondo e realizzare; sul terzo gol, ancora Nuvoli tira dalla destra, il portiere para, ma lascia lì la palla e io segno ancora sul secondo palo. Di triplette in realtà ne ho fatto solo un'altra in carriera. Ho fatto tantissime doppiette, ma questa è la seconda volta che mi capita di segnare tre gol in una sola gara: bellissima sensazione, se poi vale anche i 3punti allora tutto va ancora meglio, anzi è fondamentale».



«La mia esperienza biancoceleste sta andando molto bene, come si vede. Sono molto contento, penso ci potremo levare grandi soddisfazioni e spero le cose continuino come stanno andando. Il reparto offensivo? Siamo molto forti, abbiamo giocatori veramente bravi, tant'è che ogni tanto serve il turnover, perché il pacchetto è molto competitivo e completo. E poi, fra i nostri due portieri Alessandro Lai e Pierpaolo Garau e l'intero reparto, siamo davvero forti anche in difesa: non è un caso, lo dicono anche i numeri ed è un nostro punto di forza. Sabato a Lanusei? Gara tostissima che vale doppia: andando lì e vincendo almeno per ventiquattro ore daremmo un segnale importante alla classifica, mettendo magari un po' di pressione alle inseguitrici. Gara che però è tutta da giocare, con grande attenzione. Ripeto, sarà molto difficile. Quello di Lanusei è un campo dove raramente i padroni di casa cedono la posta. Una bella sfida, insomma, sicuramente stimolante», conclude l'attaccante biancoceleste.



Nella foto (di Alessandro Sanna): l'esultanza di Francesco Virdis