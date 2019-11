Condividi | M.P. 17:42 I lavori dell’Enas, che saranno eseguiti dalle 7 alle 15, comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti e di conseguenza sarà sospesa la produzione di acqua potabile per i centri interessati Porto Torres: interruzioni acqua il 6 novembre



PORTO TORRES - L’Enas, Ente acque della Sardegna, ha comunicato che domani, mercoledì 6 novembre, dovrà eseguire un intervento urgente di riparazione lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino, Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. I lavori dell’Enas, che saranno eseguiti dalle 7 alle 15, comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti e di conseguenza sarà sospesa la produzione di acqua potabile per i centri interessati.



Per far fronte a questa sospensione Abbanoa comunica di aver approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile. Per quanto riguarda Porto Torres le chiusure sono previste al centro e a Serra Li Pozzi: dalle 11 alle 23 di mercoledì 6 novembre.



