Trasporto abusivo di cavalli: 38mila euro di sanzioni

SASSARI - La Polizia Stradale di Sassari, nell’ambito dei periodici servizi mirati alla tutela della sicurezza e regolarità dei trasporti, nel corso del fine settimana ha effettuato un servizio specifico relativo ai trasporti di equidi. Infatti, il trasporto dei cavalli presenta un alto tasso di abusivismo tale da aver indotto i competenti Ministeri all’emanazione di una serie di circolari che ne hanno chiarito la disciplina. Difatti il trasporto di tali animali può avvenire per conto terzi, per conto proprio o per fini ludico/sportivi.



In particolare, il trasporto per conto di terzi deve necessariamente essere effettuato dai titolari di specifica autorizzazione aventi un’adeguata preparazione professionale, sia in osservanza della normativa dell’autotrasporto, sia nel rispetto della disciplina sul benessere degli animali. Nel 2018, su richiesta degli organi di categoria, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha emanato due circolari, che hanno chiarito l’intera materia.



