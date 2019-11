Condividi | Red 21:34 Questa mattina, il presidente del Consiglio regionale ha partecipato nell’emiciclo del Senato alla nona Assise sulla sussidiarietà organizzata dal Comitato delle Regioni dal tema ”Sussidarietà attiva: creiamo insieme un valore aggiunto europeo” Comitato delle Regioni: Pais a Roma



ALGHERO - «Le Regioni devono avere più peso nei processi decisionali europei per la realizzazione effettiva del principio di sussidiarietà. Sono proprio gli Enti locali e regionali a conoscere meglio le esigenze dei singoli cittadini e quindi le istanze dei singoli territori devono poter contribuire alla creazione di una legislazione che sia più vicina alle necessità degli abitanti dell’Europa».



Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che questa mattina (venerdì) ha partecipato nell’emiciclo del Senato della Repubblica alla nona Assise sulla sussidiarietà organizzata dal Comitato delle Regioni dal tema ”Sussidarietà attiva: creiamo insieme un valore aggiunto europeo”. «Il concetto di Europa – ha dichiarato Pais a margine dell’incontro – non deve e non può essere in discussione».



«L’Unione europea è stata una grande conquista e ha rappresentato garanzia di pace e di stabilità. Le singole Regioni, però, devono avere un ruolo più incisivo per poter dare quel contributo necessario a creare un’Istituzione più moderna, più democratica, più rispondente alle esigenze dei cittadini».



