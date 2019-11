Condividi | Red 21:09 Ieri mattina, a Cagliari, l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu ha partecipato all’incontro di presentazione della campagna “L’Hiv riguarda tutti, possiamo fermarlo”, realizzato dalla Lega italiana per la lotta all´Aids di Cagliari Regione e Lila contro l´Hiv



CAGLIARI - «Siamo convinti del ruolo centrale che le campagne di informazione e di sensibilizzazione svolgono nell’ambito della prevenzione. L’iniziativa che partirà lunedì si rivolge a tutti e in particolare ai giovani».



Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, che ieri mattina (venerdì), a Cagliari, ha partecipato all’incontro di presentazione della campagna “L’Hiv riguarda tutti, possiamo fermarlo”, realizzata dalla Lega italiana per la lotta all’Aids di Cagliari, in collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna, che partirà domenica 1 dicembre, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids. «Anche se in Italia i dati registrano un calo delle diagnosi di Hiv, non dobbiamo abbassare la guardia e far conoscere l’importanza dei rapporti protetti e del test, specie per chi non lo ha mai fatto», dichiara Nieddu.



«Una malattia, l’Hiv, con forti ricadute – precisa l'assessore regionale – anche sul piano sociale. Una corretta informazione ai cittadini, anche a fronte dei progressi scientifici relativi alle cure, può aiutare a combattere i pregiudizi e luoghi comuni nei confronti delle persone malate». Sul tema della prevenzione a tutto campo, l’esponente della Giunta Solinas ha ricordato: «È un’impostazione in cui crediamo con forza. La prevenzione è il paradigma di ogni sistema sanitario moderno ed efficiente, nonché unico modo di fare risparmio sano».



