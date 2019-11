Condividi | Cor 16:48 Incontri e nuovi mercati del turismo, la Camera di Commercio di Sassari protagonista a Matera. successo alla Borsa internazionale del turismo culturale e al Mirabilia Food & Drink Mirabilia, imprenditori protagonisti a Matera



MATERA - I due eventi, promossi in collaborazione con Unioncamere, rientrano nelle azioni di Mirabilia Network, l’associazione che mette in rete 17 enti camerali - tra cui la Camera di Commercio di Sassari - nata per valorizzare luoghi inaspettati di significato storico, culturale e ambientale nei siti patrimonio dell’Unesco.



A Matera si sono incontrati oltre 100 buyer accreditati, tutti provenienti, oltre che dall’Italia, anche da Bielorussia, Belgio, Brasile, Canada Cina, Croazia, Danimarca, Estonia Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Israele, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Russia, Corea del Sud, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Inghilterra, Usa, Giappone, 147 imprese del settore enogastronomico e 137 aziende del settore turismo.



In calendario una fitta agenda di incontri di business per un totale di oltre mille incontri one to one. Si tratta di una vetrina di assoluta importanza per il nostro territorio che si è fatto conoscere ed apprezzare grazie alla presenza di una più che qualificata rappresentanza di imprenditori del nord Sardegna.