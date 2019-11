Condividi | Red 12:56 “Vela latina in Centro”, progetto lanciato dall´Associazione Ccn Centro Cavour presenta il concorso di idee “Tradizioni marinaresche e non solo nei luoghi del nord dell´Isola”. Selezinati i bozzetti di otto studenti del´Accademia “Mario Sironi”: da giovedì a sabato, in programma tre giorni dedicati all´estro del dipingere e del raccontare in arte Vele latine in Centro a Sassari



SASSARI - “Vela latina in Centro” è un progetto sospinto da un forte vento di aggregazione e riqualificazione che soffia sulla città di Sassari. Vento in forma di intento condiviso che regalerà alla città, ai cittadini, a chi è solo di passaggio, ai turisti d’inverno ed ai viaggiatori, spazi e momenti dedicati alla cultura, all’intrattenimento, al mare, alla storia e all’arte. Momenti e spazi importanti, come quello dedicato al concorso artistico di idee “Tradizioni marinaresche.. e non solo nei luoghi del nord dell’Isola”, opportunità d’espressione, crescita e visibilità offerta agli studenti del biennio e del triennio dell’Accademia di Belle arti “Mario Sironi”.



Sabato mattina, ospite della sede sassarese del quotidiano “La Nuova Sardegna” ed accolta dal direttore Antonio Di Rosa, si è riunita la giuria chiamata a giudicare le opere in concorso. Ai docenti dell’Accademia Federico Soro, Giovanni Sanna e Davide Fadda si sono aggiunti la giornalista e capo servizio della cronaca di Sassari Daniela Scano, Antonio Garrucciu (in rappresentanza del Banco di Sardegna), l’assessore comunale alla Cultura Rosanna Aru, Rossella Porcheddu (in rappresentanza del Museo della Tonnara di Stintino), il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco e Gavino Macciocu (in rappresentanza dell’Associazione Ccn Centro Cavour). Tantissime le opere sul tavolo, grande la difficoltà dei giurati nella selezione in quanto tutte (realmente) belle, validissime ed interessanti a livello prettamente artistico: il tema proposto è stato centrato appieno dai ragazzi.



La giuria ha però dovuto scegliere: i bozzetti realizzati da otto studenti dell’Accademia (tre disegni per ogni studente), giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 novembre, saranno riprodotti in appositi spazi realizzati in Via Cavour, grandi cerchi bianchi a fare da candide tele pronte ad ospitare l’estro dei giovani artisti ed il loro tratto. Ma non solo, perché da oggi (lunedì) fino alle 24 di giovedì 26 dicembre, sarà organizzato sui social un contest fotografico dedicato: sulla pagina Facebook ufficiale del Centro Cavour, sarà pubblicato un album con tutti i bozzetti realizzati dagli studenti partecipanti e chi otterrà più “mi piace” riceverà un omaggio costituito da materiale didattico. La consegna del riconoscimento social contest è fissata per domenica 29 dicembre. La consegna dei riconoscimenti concorso di idee è prevista per le 18.30 di domenica 8 dicembre, giorno di inaugurazione (con brindisi) dell'installazione “Vela latina in centro”. Gli otto studenti sono Davide Manca, Carlotta Tola, Alessandro Catta, Luisa Pistidda, Gabriel Orotelli, Ilaria Pisu, Taras Halaburda ed Alessia Atzori.



Il tema del mare, quello legato alle tradizioni dell’antico Armo turritano, già riconosciuto patrimonio culturale del nord Sardegna e dell'Isola, si conferma filo conduttore di una serie di attività e proposte che da fine novembre e per tutto dicembre animeranno gli spazi del centro città, frutto del propositivo brain storming di un'associazione fatta di commercianti e professionisti, di donne, uomini, cittadini residenti e non che ha voluto scommettere su Sassari e, di stagione in stagione, rilancia la posta provando a proporre iniziative diverse ed attraenti. Riqualificare e coinvolgere quanti più soggetti e persone possibile, grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Sassari, Fondazione di Sardegna, Camera di commercio, Banco di Sardegna, Reale mutua, Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, Polizia municipale, Dinamo Sassari, MoSa, Assonautica, Mut di Stintino, EcoMuseo del mare, Centro studi sulla civiltà del mare e per la valorizzazione del Golfo e del Parco dell'Asinara, EcoMuseo del mare e dell’acqua di Sassari, Cityplex Moderno, Mostra di foto naturalistiche del Fiume Liscia (fotografo Lorenzo Rivella), Mostra dei calendari della vela latina (fotografo Antonio Mannu) ed altri ancora.



