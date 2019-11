Ritornano a Cagliari i mercatini di Natale

25/11/2019 Vele latine in Centro a Sassari “Vela latina in Centro”, progetto lanciato dall´Associazione Ccn Centro Cavour presenta il concorso di idee “Tradizioni marinaresche e non solo nei luoghi del nord dell´Isola”. Selezinati i bozzetti di otto studenti del´Accademia “Mario Sironi”: da giovedì a sabato, in programma tre giorni dedicati all´estro del dipingere e del raccontare in arte