Condividi | A.B. 11:27 Sabato sera, a Sassari, sono in programma in gabbia i combattimenti di Mma, Muay thai e Kick boxing. In lizza nella quinta edizione della manifestazione i migliori atleti delle scuole di arti marziali della Sardegna e della Penisola Torna il Fight club championship



SASSARI – Mma, Muay thai e Kick boxing tornano da vere protagoniste nella gabbia del “Fight club championship”. Sabato 30 novembre, i cancelli dell'ottagono si apriranno alle 20.30, per far entrare i migliori atleti delle scuole di arti marziali della Sardegna e della Penisola. Per l'edizione numero cinque del Fcc, che sarà ospitato nel Tarantini fight club training center di Via Venezia, a Sassari, i “guerrieri” sardi si confronteranno con quelli delle scuole della Lombardia, della Toscana e del Lazio.



Sarà vera battaglia nella gabbia, che vedrà il gradito ritorno della beniamina di casa, la giovanissima Michela Demontis. L'atleta sassarese, nella prima edizione del Fight club championship, a giugno 2018, nelle Mma, si era imposta al primo round sull'olandese Sarah Chalisa, con un Tko via “ground and pound”. Adesso, la rivelazione della Palestra Tarantini si ripresenta all'interno dell'ottagono con la grinta di sempre per affrontare Martina Rindi. L'atleta della Kimura academy Sassari, che nella prima edizione del Fcc aveva primeggiato nell'incontro di Kick boxing, questa volta si cimenterà nelle Mma.



Le arti marziali miste non saranno l'unico spettacolo della serata. L'Arte dei Re, infatti, tornerà da protagonista in una serata che vedrà scontrarsi atleti delle categorie giovanili. Ad alimentare il tifo del pubblico femminile, sempre più numeroso per questo tipo di sport, anche alcuni match di Kick boxing, che vedranno contrapposte giovani guerriere pronte a farsi valere. Gli incontri in gabbia di Mma, Muay thai e Kick boxing si svolgeranno sotto l'egida della Figmma e della Fikbms.



Nella foto: Michela Demontis ed Angelo Tarantini Commenti SASSARI – Mma, Muay thai e Kick boxing tornano da vere protagoniste nella gabbia del “Fight club championship”. Sabato 30 novembre, i cancelli dell'ottagono si apriranno alle 20.30, per far entrare i migliori atleti delle scuole di arti marziali della Sardegna e della Penisola. Per l'edizione numero cinque del Fcc, che sarà ospitato nel Tarantini fight club training center di Via Venezia, a Sassari, i “guerrieri” sardi si confronteranno con quelli delle scuole della Lombardia, della Toscana e del Lazio.Sarà vera battaglia nella gabbia, che vedrà il gradito ritorno della beniamina di casa, la giovanissima Michela Demontis. L'atleta sassarese, nella prima edizione del Fight club championship, a giugno 2018, nelle Mma, si era imposta al primo round sull'olandese Sarah Chalisa, con un Tko via “ground and pound”. Adesso, la rivelazione della Palestra Tarantini si ripresenta all'interno dell'ottagono con la grinta di sempre per affrontare Martina Rindi. L'atleta della Kimura academy Sassari, che nella prima edizione del Fcc aveva primeggiato nell'incontro di Kick boxing, questa volta si cimenterà nelle Mma.Le arti marziali miste non saranno l'unico spettacolo della serata. L'Arte dei Re, infatti, tornerà da protagonista in una serata che vedrà scontrarsi atleti delle categorie giovanili. Ad alimentare il tifo del pubblico femminile, sempre più numeroso per questo tipo di sport, anche alcuni match di Kick boxing, che vedranno contrapposte giovani guerriere pronte a farsi valere. Gli incontri in gabbia di Mma, Muay thai e Kick boxing si svolgeranno sotto l'egida della Figmma e della Fikbms.Nella foto: Michela Demontis ed Angelo Tarantini