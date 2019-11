Condividi | A.B. 7:29 Nuova positiva esperienza sugli sterrati toscani per i portacolori della scuderia gallurese, che quest´anno festeggia i primi vent´anni di attività Tuscan rewind per la Porto Cervo racing



PORTO CERVO - I portacolori della Porto Cervo racing sono rientrati dalla decima edizione del “Tuscan rewind” con un maggior bagaglio d'esperienza e la voglia di affrontare con sempre più passione e determinazione la stagione agonistica 2020. Sugli sterrati senesi, Michele Liceri e Salvatore Mendola (Peugeot 208 R2b) hanno chiuso al 34esimo posto assoluto ed al settimo nel Cirt. «Una gara che mi aspettavo completamente diversa - ha commentato Liceri - perché avevamo l'esperienza dello scorso anno e il nostro obiettivo era fare una bella gara. Purtroppo abbiamo avuto problemi con i freni dalla prima prova speciale, e questo ha compromesso tutta la gara, dalla prima all'ultima speciale. Volevamo ritirarci, invece abbiamo scelto di continuare a fare chilometri per acquisire maggiore esperienza. Speriamo in una stagione migliore».



«E' andata benino - ha detto Mendola - purtroppo abbiamo avuto problemi ai freni dalla prima prova speciale e, prima dell'assistenza, dovevamo effettuare tre prove. Sulla speciale Torrenieri-Castiglion del Bosco di 27chilometri, da metà prova siamo rimasti completamente senza freni. E' stata dura arrivare in assistenza, abbiamo rischiato tanto, non ci siamo ritirati e, dopo tante sofferenze, siamo riusciti a salire sulla pedana d'arrivo. I presupposti erano diversi, in quanto avendola già corsa lo scorso anno, puntavamo ad un altro risultato o almeno, a divertirci di più. Però fa parte del gioco, le gare sono così. Ringrazio gli sponsor, la nostra scuderia Porto Cervo racing, gli amici con cui abbiamo condiviso questa avventura e quelli che ci hanno seguito da casa».



Gara da incorniciare per il navigatore Fabio Salis, 33esimo assoluto e sesto nel Cirt, in coppia con il pilota Andrea Gallu (Peugeot 208 R2b). «E' stata una trasferta positiva - ha dichiarato Salis - una gara impegnativa con prove molto tecniche. Nonostante Andrea non avesse molta esperienza su fondi fangosi, si è comportato egregiamente, cercando di accumulare esperienza ed evitando errori. Chilometro dopo chilometro, si è cercato di migliorare e, alla fine, è venuta fuori una gara comunque da incorniciare».



Per quanto riguarda le attività della Porto Cervo Racing, lo scorso week-end, ad Ilbono, in occasione della 18esima edizione di “Pane e olio”, il Direttivo e lo staff del Team hanno allestito uno spazio espositivo all'interno del quale sono stati ripercorsi i primi vent'anni di attività della scuderia. E' stato dato ampio risalto a tutte le gare e agli eventi organizzati dalla scuderia, in particolar modo a tutte le edizioni del Rally d'Ogliastra, iniziato nel 2010 proprio in occasione dell'evento Pane e olio.



