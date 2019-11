Condividi | Red 18:17 Questa mattina, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde hanno incontrato a Roma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli per illustrare il nuovo modello di continuità territoriale aerea Continuità territoriale: la Regione incontra il ministro



ALGHERO – Questa mattina (mercoledì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde hanno incontrato a Roma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Sul tavolo, il nuovo modello di continuità territoriale aerea.



«Abbiamo da tempo avviato un confronto produttivo con il Governo per accelerare i tempi - ha spiegato Solinas - e oggi è stato fatto un altro passo avanti. La nostra proposta è chiara e moderna, tiene conto del diritto dei sardi alla mobilità e più in generale del diritto di tutti i passeggeri all’accessibilità alla nostra Isola, valutando attentamente l’offerta di servizi e la scelta delle tariffe».



«È un tema fondamentale per la Sardegna e per il suo sviluppo e di assoluta rilevanza anche per l’Italia e l’Europa. Il ministro si è impegnato a sostenere la nostra proposta a Bruxelles, a cominciare dal Consiglio dei Trasporti in programma il 2 dicembre prossimo, e siamo sicuri che arriverà presto il via libera definitivo», ha concluso il governatore dell'Isola.



Nella foto: il ministro Paola De Micheli